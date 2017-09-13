Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30986255/
13 сентября 2017, 7:59 | Олимпизм | ТАСС

NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена

ТАСС, 13 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. Об этом сообщает издание The New York Times.

<em>ТАСС 13 сентября. </em>Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов которые были упомянуты в докладе Ричарда <span class=error>Макларена</span>. Об этом сообщает издание The New <span class=error>York</span> Times. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В распоряжении газеты оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации. Из него следует, что агентство в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил. При этом имена спортсменов не называются.

«Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что антидопинговые правила были нарушены этими 95 атлетами», — приводит газета слова генерального директора WADA Оливье Ниггли из доклада.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждалось, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты, представляющие 30 видов спорта.

9 декабря 2016 года Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в ней утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям, после обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Лукин: IPC занимает конструктивную позицию по условиям тестирования паралимпийцев РФ

Лукин: IPC занимает конструктивную позицию по условиям тестирования паралимпийцев РФ

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) занимает конструктивную позицию по условиям тестирования российских спортсменов для их допуска до квалификационных соревнований, заявил президент ПКР Владимир Лукин.
Еще 7 новостей  Все новости

Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов

Федерация гандбола назвала имена трех россиянок, сдавших положительные допинг-тесты

Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Жуков: WADA позитивно оценивает процесс восстановления антидопинговой системы России