Сессия МОК в Лиме утвердит Париж и Лос-Анджелес в качестве хозяев ОИ-2024 и 2028

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На этот раз города, которые получат право провести Олимпийские игры, будут определены не в результате голосования, а после подписания трехстороннего соглашения. В июле 2017 года МОК принял решение, что Париж и Лос-Анджелес — два единственных оставшихся в гонке кандидата на Игры-2024 — не будут участвовать в голосовании, каждый город получит по Олимпиаде.

В Лиме оба города проведут 25-минутые презентации своих заявок, после чего состоится ратификация трехстороннего соглашения, в результате которого столицы двух Олимпиад будут официально утверждены, и контракты на проведение Игр с ними будут подписаны.

Изначально на Олимпийские игры 2024 года претендовали пять городов. Помимо Парижа и Лос-Анджелеса о своем желании провести их объявили Будапешт, Гамбург и Рим, но все они впоследствии по разным причинам отказались. Единственными кандидатами остались Париж и Лос-Анджелес, и оценочная комиссия МОК отметила чрезвычайно высокий уровень обеих заявок.

«Эти два проекта отличаются по своей природе, но оба города представили предложения, которые действительно аутентичны и отражают все, что они могут предложить», — заявил председатель оценочной комиссии Патрик Бауманн.

В июне исполком МОК провел заседание в Лозанне, на котором обсудил процедуру определения городов, где пройдут Игры 2024 и 2028 годов, после чего было формально сделано предложение определить столицы Олимпиад на следующей сессии МОК. В июле 2017 года эта идея была официально одобрена. В конце того же месяца Лос-Анджелес объявил, что снимает кандидатуру на Игры-2024 и претендует только на Олимпиаду 2028 года.

В преддверии сессии МОК в Лиме прошло двухдневное заседание исполкома организации, традиционно обсудившего все актуальные вопросы. Сама же сессия стартует в среду с выступления президента комитета Томаса Баха. Координационные комиссии и оргкомитеты доложат о подготовке к Олимпийским играм 2018, 2020 и 2022 годов. Одним из докладчиков станет президент Олимпийского комитета России и глава координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Жуков.

Ранее Жуков заявил, что вопрос о допуске россиян на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане в Лиме рассматриваться не будет. «По предварительной повестке, на предстоящей сессии МОК главный вопрос — выбор стран предстоящих Игр», — пояснил он.

Тем не менее, во время сессии ожидаются доклады двух комиссий, созданных МОК по итогам расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Комиссия во главе с Денисом Освальдом должна заниматься перепроверкой проб россиян с Игр-2014 в Сочи, а комиссия Самуэля Шмида проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Итоги расследований пока не подведены, но на сессии в Лиме будет оглашена промежуточная информация.

На пресс-конференции после первого дня работы исполкома МОК Бах заявил, что надеется на скорое завершение расследования комиссии под руководством Освальда. «Мы понимаем, что у комиссии Освальда очень много работы. Они упорно трудятся, и лично я надеюсь, что они предоставят некоторые результаты своей работы до начала этапов Кубков мира зимнего сезона», — сказал он.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт», что также рассчитывает на то, что комиссия закончит работу до начала зимнего сезона. «Не должно быть наказания без вины. Мы рассчитываем, что эта комиссия действительно закончит работу до старта зимнего сезона. Мы давали и готовы давать пояснения, сотрудничать, но параллельно мы перестраиваем антидопинговую систему по лекалам WADA. И я еще раз заявляю, что государство никогда не вмешивалось в деятельность этой организации и никогда такого не будет», — заявил Мутко.

Помимо этого свои доклады представят WADA и Спортивный арбитражный суд (CAS). Будет обсуждена спортивная программа Олимпийских игр 2024 года, а также определен город, где в 2019 году пройдет очередная сессия МОК.