Сессия МОК в Лиме утвердит Париж и Лос-Анджелес в качестве хозяев ОИ-2024 и 2028
Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет
13—16 сентября в столице Перу Лиме, по ее итогам Париж и Лос-Анджелес будут утверждены в качестве столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно. Впервые в современной олимпийской истории одновременно станут известны места проведения сразу двух Олимпиад.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На этот раз города, которые получат право провести Олимпийские игры, будут определены не в результате голосования, а после подписания трехстороннего соглашения. В июле 2017 года МОК принял решение, что Париж и
В Лиме оба города проведут 25-минутые презентации своих заявок, после чего состоится ратификация трехстороннего соглашения, в результате которого столицы двух Олимпиад будут официально утверждены, и контракты на проведение Игр с ними будут подписаны.
Изначально на Олимпийские игры 2024 года претендовали пять городов. Помимо Парижа и
«Эти два проекта отличаются по своей природе, но оба города представили предложения, которые действительно аутентичны и отражают все, что они могут предложить», — заявил председатель оценочной комиссии Патрик Бауманн.
В преддверии сессии МОК в Лиме прошло двухдневное заседание исполкома организации, традиционно обсудившего все актуальные вопросы. Сама же сессия стартует в среду с выступления президента комитета Томаса Баха. Координационные комиссии и оргкомитеты доложат о подготовке к Олимпийским играм 2018, 2020 и 2022 годов. Одним из докладчиков станет президент Олимпийского комитета России и глава координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Жуков.
Ранее Жуков заявил, что вопрос о допуске россиян на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане в Лиме рассматриваться не будет. «По предварительной повестке, на предстоящей сессии МОК главный вопрос — выбор стран предстоящих Игр», — пояснил он.
Тем не менее, во время сессии ожидаются доклады двух комиссий, созданных МОК по итогам расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Комиссия во главе с Денисом Освальдом должна заниматься перепроверкой проб россиян с Игр-2014 в Сочи, а комиссия Самуэля Шмида проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Итоги расследований пока не подведены, но на сессии в Лиме будет оглашена промежуточная информация.
На
Помимо этого свои доклады представят WADA и Спортивный арбитражный суд (CAS). Будет обсуждена спортивная программа Олимпийских игр 2024 года, а также определен город, где в 2019 году пройдет очередная сессия МОК.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter