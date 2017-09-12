Украина может остаться без трансляций Олимпиад в Пхенчхане и Токио из-за финансовых проблем
В связи с недофинансированием общественного вещателя телеканал UA: ПЕРШИЙ не сможет показать выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии.
Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обоих Игр составляет 3 миллиона долларов, из которых 600 000 долларов необходимо заплатить уже до конца этого года. Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо затраты около 175 тысяч долларов. Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания этих денег не имеет.
— Мы уже обратились в Министерство финансов о создании отдельной программы на финансирование трансляций Олимпийских игр 2018−2020 гг., — приводит
Как общественный вещатель мы хотим, чтобы украинцы имели возможность увидеть этот праздник спорта на своих экранах и, конечно же, имели возможность поддержать нашу сборную. Однако пока ситуация патовая. У нас нет средств, и в условиях колоссального недофинансирования не можем ничего с этим поделать. Сейчас ситуация полностью зависит от решения Минфина поддержать эту трансляцию или нет.
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