Украина может остаться без трансляций Олимпиад в Пхенчхане и Токио из-за финансовых проблем

Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обоих Игр составляет 3 миллиона долларов, из которых 600 000 долларов необходимо заплатить уже до конца этого года. Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо затраты около 175 тысяч долларов. Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания этих денег не имеет.

— Мы уже обратились в Министерство финансов о создании отдельной программы на финансирование трансляций Олимпийских игр 2018−2020 гг., — приводит пресс-служба телеканала слова Инны Гребенюк, члена правления НСТУ. — Сейчас ждем ответа от Минфина.

Как общественный вещатель мы хотим, чтобы украинцы имели возможность увидеть этот праздник спорта на своих экранах и, конечно же, имели возможность поддержать нашу сборную. Однако пока ситуация патовая. У нас нет средств, и в условиях колоссального недофинансирования не можем ничего с этим поделать. Сейчас ситуация полностью зависит от решения Минфина поддержать эту трансляцию или нет.