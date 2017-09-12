Курашов: Оргкомитет ОИ-18 пообещал решить все вопросы на горных объектах в Пхенчхане

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Ранее Курашов сообщал «Р-Спорт», что ход подготовки Пхенчхана к Олимпиаде-2018 вызывает вопросы и переживания у руководства ФФР и национальной команды. В прошедшие выходные официальные лица Международной федерации лыжного спорта (FIS) провели финальную инспекцию в Пхенчхане. Осенняя конференция FIS состоится с 3 по 7 октября в Цюрихе.

«Что касается подготовки к Олимпийским играм, то недавно там (в Пхенчхане) была комиссия FIS. Мы с ними после этого разговаривали. Я сказал им свое мнение, они говорят, что там всё хорошо, всё идет по плану, есть определенные вопросы, но оргкомитет пообещал все вопросы решить. Какие конкретно вопросы — на конференции FIS в начале октября обсудим всё подробнее. У меня тоже есть вопросы, как и что будет», — сказал Курашов по телефону.

Глава федерации подчеркнул, что сейчас главная задача — получить максимальное количество квот на Игры-2018.

«Сейчас перед нами стоит задача отобраться на Олимпиаду. Надо войти в соревновательный сезон в полной боевой готовности, и мы ровно так в него и войдем. Перед сборной командой стоит задача завоевать максимальное количество олимпийских лицензий, максимально освоить квоту во фристайле», — отметил Курашов.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.