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12 сентября 2017, 15:29 | Олимпизм | Р-Спорт

Курашов: Оргкомитет ОИ-18 пообещал решить все вопросы на горных объектах в Пхенчхане

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Организационный комитет Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, пообещал решить все существующие вопросы на горных объектах, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>. </em>Организационный комитет Олимпийских игр 2018 года которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане пообещал решить все существующие вопросы на горных объектах сообщил корреспонденту агентства Р-Спорт президент Федерации <span class=error>фристайла</span> России (<span class=error>ФФР</span>) Алексей <span class=error>Курашов</span>. Увеличить
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Ранее Курашов сообщал «Р-Спорт», что ход подготовки Пхенчхана к Олимпиаде-2018 вызывает вопросы и переживания у руководства ФФР и национальной команды. В прошедшие выходные официальные лица Международной федерации лыжного спорта (FIS) провели финальную инспекцию в Пхенчхане. Осенняя конференция FIS состоится с 3 по 7 октября в Цюрихе.

«Что касается подготовки к Олимпийским играм, то недавно там (в Пхенчхане) была комиссия FIS. Мы с ними после этого разговаривали. Я сказал им свое мнение, они говорят, что там всё хорошо, всё идет по плану, есть определенные вопросы, но оргкомитет пообещал все вопросы решить. Какие конкретно вопросы — на конференции FIS в начале октября обсудим всё подробнее. У меня тоже есть вопросы, как и что будет», — сказал Курашов по телефону.

Глава федерации подчеркнул, что сейчас главная задача — получить максимальное количество квот на Игры-2018.

«Сейчас перед нами стоит задача отобраться на Олимпиаду. Надо войти в соревновательный сезон в полной боевой готовности, и мы ровно так в него и войдем. Перед сборной командой стоит задача завоевать максимальное количество олимпийских лицензий, максимально освоить квоту во фристайле», — отметил Курашов.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.
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