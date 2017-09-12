Около 1500 человек примут участие в Физкульт-параде 19 сентября в Москве
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Участниками Физкульт- парада, который пройдет в Москве 19 сентября, станут около 1500 человек. Об этом на
пресс-конференции сообщил председатель комиссии Московской городской думы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
Мероприятие будет посвящено старту двух крупных событий в сфере студенческого спорта — XXX Московских студенческих спортивных игр и Международного фестиваля Moscow Games — 2017.
«Ожидаем, что в
В рамках спортивного праздника состоится забег с препятствиями «Гонка ГТО», приуроченный к Международному дню студенческого спорта. Участникам предстоит преодолеть трассу по пересеченной местности протяженностью 4 км и с 15 препятствиями. «Мы ожидаем команды из 40 вузов на
Фестиваль Moscow Games — 2017 пройдет в столице в четвертый раз. Как рассказал руководитель Ассоциации студенческого и молодежного спорта Алексей Кинаш, организаторы мероприятия достигли своей цели, сделав фестиваль традиционным. «Участниками Moscow Games — 2017 станут более 2000 студентов из 71 университета и 17 стран, и эта география ежегодно неуклонно расширяется. Нам очень важно, чтобы была очень серьезная конкурентная борьба с высоким уровнем судейства и на качественных площадках, но очень важен аспект общения, поэтому мы проведем много мероприятий в формате вечеринок», — заявил Кинаш.
Соревнования по программе фестиваля состоятся на пяти столичных спортивных площадках с 19 по 21 сентября.
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