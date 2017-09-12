Семь видов спорта добавлены в программу Московских студенческих спортивных игр

«Московские студенческие спортивные игры пройдут уже в 30-й раз, в них примут участие более 20000 студентов из 60 вузов столицы по 69 видам программы. Главная особенность соревнований этого года — мы пересмотрели количество вузов в группе в зависимости от количества студентов дневного отделения. Другая особенность — вузы сами определяли программу видов спорта, делали заявки, добавилось семь новых видов спорта — академическая гребля, женская борьба, шашки, панкратион, рукопашный бой, пейнтбол и перетягивание каната. За результатами состязаний можно будет следить онлайн, так как появилось мобильное приложение, работающее на всех устройствах», — рассказал Пономарев.

Послом XXX Московских студенческих игр стала чемпионка летней Универсиады-2017 по художественной гимнастике Екатерина Селезнева. «Для меня это большая честь, тем более, что это юбилейные игры. Только недавно вернулись с Универсиады, это непередаваемые эмоции, потому что у нас огромная конкуренция, но Ирина Александровна Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды — прим. ТАСС) все-таки доверила мне выступать. Поездка для меня уже была наградой, а медали — это неописуемая радость для меня и моего тренера», — поделилась эмоциями спортсменка.

На соревнованиях в рамках Московских студенческих спортивных игр в 2017 году будет опробована обновленная система спортивной статистики «Наградион», которая в этом году значительно увеличила информативность, простоту просмотра и занесения результатов по всем видам спорта.