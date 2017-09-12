Колобков: Спартакиада должна органично вписываться в международный календарь соревнований

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в 11 регионах страны. В них приняли участие спортсмены из 83 субъектов Российской Федерации, в том числе впервые — представители Севастополя и Республики Крым. Победителем общекомандного зачета стала сборная Москвы. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, третье — сборная Московской области.

«Вопрос формата Спартакиады сейчас наиболее актуален. Был ряд вопросов, которые мы к следующей Спартакиаде совместно с федерациями попытаемся пересмотреть, это касается и возрастных групп, и весовых категорий, и времени проведения. Сейчас график соревнований перегружен не только у сборных, но и у юниоров, и у кадетов. Ситуация такова, что международные федерации стараются охватить как можно больше возрастов, в результате количество турниров становится просто огромным», — сказал Колобков.

«Я считаю, что самые важные соревнования — внутренние, поскольку они показывают, как мы можем организовывать спортивные мероприятия, а в данном случае — привлекать к занятиям спортом детей, учащихся. Спартакиада — это комплексное соревнование, по сути, прообраз Олимпиады. И для юных спортсменов это главный старт, к которому они готовятся на протяжении двух лет», — отметил министр спорта РФ.

«Мы хотим, чтобы Спартакиада была наиболее органично вписана в международный календарь. Это очень важный вопрос. Спартакиада для нас — основной старт. Он таким будет и в дальнейшем», — сказал Колобков.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.