Лукин: IPC занимает конструктивную позицию по условиям тестирования паралимпийцев РФ
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) занимает конструктивную позицию по условиям тестирования российских спортсменов для их допуска до квалификационных соревнований, заявил президент ПКР Владимир Лукин.
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IPC 6 сентября продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), при этом россиянам было разрешено участвовать как нейтральным спортсменам в отборе на Паралимпиаду-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках. Среди условий выступления под нейтральным флагом — прохождение спортсменом как минимум двух антидопинговых тестов в течение шести месяцев перед соответствующим стартом.
«Мы ведем переговоры. Когда нам сказали, что наши спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе, но для этого нужна определенная частота
«Есть тысяча мелочей, над которыми нужно работать. Важно, что переговоры идут, важно, что из плоскости декларации ситуация переросла в рабочую атмосферу, и то, о чем договорились, становится возможным», — добавил Лукин.
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