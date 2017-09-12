Лукин: IPC занимает конструктивную позицию по условиям тестирования паралимпийцев РФ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

IPC 6 сентября продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), при этом россиянам было разрешено участвовать как нейтральным спортсменам в отборе на Паралимпиаду-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках. Среди условий выступления под нейтральным флагом — прохождение спортсменом как минимум двух антидопинговых тестов в течение шести месяцев перед соответствующим стартом.

«Мы ведем переговоры. Когда нам сказали, что наши спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе, но для этого нужна определенная частота допинг-тестирования, это практически означало отсутствие возможности выступить. Мы сейчас ведем работу в этом направлении: пишем письма, конкретизируем ситуацию. Наши коллеги из рабочей группы (IPC) занимают в этом плане конструктивную позицию», — сказал Лукин по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Есть тысяча мелочей, над которыми нужно работать. Важно, что переговоры идут, важно, что из плоскости декларации ситуация переросла в рабочую атмосферу, и то, о чем договорились, становится возможным», — добавил Лукин.