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12 сентября 2017, 12:45 | Олимпизм | Р-Спорт

Лукин: IPC занимает конструктивную позицию по условиям тестирования паралимпийцев РФ

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) занимает конструктивную позицию по условиям тестирования российских спортсменов для их допуска до квалификационных соревнований, заявил президент ПКР Владимир Лукин.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева.</em> Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) занимает конструктивную позицию по условиям тестирования российских спортсменов для их допуска до квалификационных соревнований заявил президент <span class=error>ПКР</span> Владимир <span class=error>Лукин</span>. Увеличить
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IPC 6 сентября продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), при этом россиянам было разрешено участвовать как нейтральным спортсменам в отборе на Паралимпиаду-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках. Среди условий выступления под нейтральным флагом — прохождение спортсменом как минимум двух антидопинговых тестов в течение шести месяцев перед соответствующим стартом.

«Мы ведем переговоры. Когда нам сказали, что наши спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе, но для этого нужна определенная частота допинг-тестирования, это практически означало отсутствие возможности выступить. Мы сейчас ведем работу в этом направлении: пишем письма, конкретизируем ситуацию. Наши коллеги из рабочей группы (IPC) занимают в этом плане конструктивную позицию», — сказал Лукин по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Есть тысяча мелочей, над которыми нужно работать. Важно, что переговоры идут, важно, что из плоскости декларации ситуация переросла в рабочую атмосферу, и то, о чем договорились, становится возможным», — добавил Лукин.
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