Мутко: Россия никогда не согласится с обвинениями в государственной поддержке допинга

После серии допинг-скандалов вокруг российского спорта, по ходу которых, в частности, прозвучали обвинения в государственной поддержке допинга в России, часть российских спортсменов была лишена права выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«То, что этот человек (бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков) сам нарушал все каноны, регламенты, стандарты WADA, мы с этим согласились. И этого человека уволили. Мы перестраиваем систему, но она должна быть так перестроена, чтобы ответственность лежала также и на WADA. Оно и до этого должно было нести ответственность за этого господина, ибо оно его лицензировало и выдавало ему право на работу. Оно его контролировало, и вдруг сегодня государство виновато. В этом, в главном, мы никогда не соглашались и не согласимся с господином Маклареном, что есть какая-то государственная программа», — сказал Мутко по телефону.