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https://sport.mail.ru/news/olympics/30976166/
12 сентября 2017, 11:18 | Олимпизм | Р-Спорт

Мутко: Россия никогда не согласится с обвинениями в государственной поддержке допинга

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт», что российская сторона никогда не соглашалась и никогда не согласится с позицией главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о государственной программе поддержки допинга в России.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> <nobr>Вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span> заявил агентству Р-Спорт что российская сторона никогда не соглашалась и никогда не согласится с позицией главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) Ричарда <span class=error>Макларена</span> о государственной программе поддержки допинга в России. Увеличить
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После серии допинг-скандалов вокруг российского спорта, по ходу которых, в частности, прозвучали обвинения в государственной поддержке допинга в России, часть российских спортсменов была лишена права выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«То, что этот человек (бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков) сам нарушал все каноны, регламенты, стандарты WADA, мы с этим согласились. И этого человека уволили. Мы перестраиваем систему, но она должна быть так перестроена, чтобы ответственность лежала также и на WADA. Оно и до этого должно было нести ответственность за этого господина, ибо оно его лицензировало и выдавало ему право на работу. Оно его контролировало, и вдруг сегодня государство виновато. В этом, в главном, мы никогда не соглашались и не согласимся с господином Маклареном, что есть какая-то государственная программа», — сказал Мутко по телефону.

«Нет, это злоупотребления, которые были в РУСАДА и в лаборатории. Мы с этим согласились. И все причастные к этому люди уволены. Сейчас по другим лекалам люди принимаются в эти организации. Надо эту историю закрыть и прекратить обвинять весь российский спорт, потому что мы два года находимся под контролем международных спортивных организаций, результаты наши не падают, а количество нарушений антидопинговых правил не растет», — добавил вице-премьер РФ.
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