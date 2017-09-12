Мутко: Россия никогда не согласится с обвинениями в государственной поддержке допинга
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт», что российская сторона никогда не соглашалась и никогда не согласится с позицией главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о государственной программе поддержки допинга в России.
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«То, что этот человек (бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков) сам нарушал все каноны, регламенты, стандарты WADA, мы с этим согласились. И этого человека уволили. Мы перестраиваем систему, но она должна быть так перестроена, чтобы ответственность лежала также и на WADA. Оно и до этого должно было нести ответственность за этого господина, ибо оно его лицензировало и выдавало ему право на работу. Оно его контролировало, и вдруг сегодня государство виновато. В этом, в главном, мы никогда не соглашались и не согласимся с господином Маклареном, что есть
«Нет, это злоупотребления, которые были в РУСАДА и в лаборатории. Мы с этим согласились. И все причастные к этому люди уволены. Сейчас по другим лекалам люди принимаются в эти организации. Надо эту историю закрыть и прекратить обвинять весь российский спорт, потому что мы два года находимся под контролем международных спортивных организаций, результаты наши не падают, а количество нарушений антидопинговых правил не растет», — добавил
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