WADA проведет аудит РУСАДА с 27 по 29 сентября

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«Российское антидопинговое агентство пройдет аудит с 27 по 29 сентября», — сообщила Дюран.

27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование и его планирование. WADA также постановило тогда провести осенью полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании совета учредителей заслушать отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.

Начальник отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая в середине августа была назначена координатором по проведению аудита РУСАДА Всемирным антидопинговым агентством.

Заседание совета учредителей WADA состоится 16 ноября в Сеуле.