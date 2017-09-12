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12 сентября 2017, 9:59 | Олимпизм | ТАСС

WADA проведет аудит РУСАДА с 27 по 29 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Визит в Россию аудиторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) для оценки реформирования деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) состоится в период с 27 по 29 сентября. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы WADA Мэгги Дюран.

<em>МОСКВА 12 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. </em>Визит в Россию аудиторов Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) для оценки реформирования деятельности Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) состоится в период с 27 по 29 сентября. Об этом сообщила ТАСС сотрудник <nobr>пресс-службы</nobr> <span class=error>WADA</span> <span class=error>Мэгги</span> <span class=error>Дюран</span>. Увеличить
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«Российское антидопинговое агентство пройдет аудит с 27 по 29 сентября», — сообщила Дюран.

27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование и его планирование. WADA также постановило тогда провести осенью полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании совета учредителей заслушать отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.

Начальник отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая в середине августа была назначена координатором по проведению аудита РУСАДА Всемирным антидопинговым агентством.

Заседание совета учредителей WADA состоится 16 ноября в Сеуле.
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ПКР выступает за срочное допинг-тестирование россиян-кандидатов на участие в Играх-2018

ПКР выступает за срочное допинг-тестирование россиян-кандидатов на участие в Играх-2018

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в настоящее время совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) ведут работу по организации безотложного допинг-тестирования российских паралимпийцев, претендующих на участие в зимних Играх-2018.
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