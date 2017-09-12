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https://sport.mail.ru/news/olympics/30975769/
12 сентября 2017, 9:58 | Олимпизм | ТАСС

ПКР выступает за срочное допинг-тестирование россиян-кандидатов на участие в Играх-2018

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в настоящее время совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) ведут работу по организации безотложного допинг-тестирования российских паралимпийцев, претендующих на участие в зимних Играх-2018.

Об этом сообщил ТАСС руководитель рабочей группы по подготовке и участию сборных России в XII Паралимпийских зимних играх, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Международный паралимпийский комитет на прошлой неделе принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм. Но только в статусе нейтральных спортсменов и при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие спортсмена в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода до его старта в соревновании.

«Сейчас ПКР с РУСАДА и МПК прорабатывают вопрос организации проведения срочного тестирования российских паралимпийцев в соответствии с требованиями МПК до первых квалификационных стартов в ноябре 2017 года», — сказал Рожков.

Ближайшие квалификационные соревнования в лыжных гонках и биатлоне пройдут с 7 по 17 декабря в Канаде, горнолыжному спорту — с 5 по 8 ноября в Нидерландах, сноуборду — с 7 по 8 ноября в ОАЭ.
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