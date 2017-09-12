МОК: Обострение ситуации на Корейском полуострове не угрожает проведению Олимпиады-2018

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Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание.

«Пока нет и намека, что существует какая-то угроза проведению Игр из-за возросшей напряженности между КНДР и другими странами», — сказал Бах, добавив, что рассчитывает на разрешение конфликта дипломатическим путем.

«Дверь для спортсменов КНДР открыта. Игры открыты для всех национальных олимпийских комитетов. Мы следим за атлетами КНДР, участвующими в квалификационных соревнованиях, и готовы оказывать им поддержку, если это будет необходимо», — добавил глава МОК.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.