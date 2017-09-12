МОК: Обострение ситуации на Корейском полуострове не угрожает проведению Олимпиады-2018
ЛИМА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что обострение ситуации на Корейском полуострове никак не отразится на проведении Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года. Об этом Бах сказал на
пресс-конференции после первого дня работы сессии МОК в Лиме.
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Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание.
«Пока нет и намека, что существует
«Дверь для спортсменов КНДР открыта. Игры открыты для всех национальных олимпийских комитетов. Мы следим за атлетами КНДР, участвующими в квалификационных соревнованиях, и готовы оказывать им поддержку, если это будет необходимо», — добавил глава МОК.
Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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