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12 сентября 2017, 7:57 | Олимпизм | ТАСС

МОК: Обострение ситуации на Корейском полуострове не угрожает проведению Олимпиады-2018

ЛИМА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что обострение ситуации на Корейском полуострове никак не отразится на проведении Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года. Об этом Бах сказал на пресс-конференции после первого дня работы сессии МОК в Лиме.

<em>ЛИМА 12 сентября. /ТАСС/.</em> Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил что обострение ситуации на Корейском полуострове никак не отразится на проведении Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года. Об этом Бах сказал на <nobr>пресс-конференции</nobr> после первого дня работы сессии МОК в Лиме. Увеличить
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Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание.

«Пока нет и намека, что существует какая-то угроза проведению Игр из-за возросшей напряженности между КНДР и другими странами», — сказал Бах, добавив, что рассчитывает на разрешение конфликта дипломатическим путем.

«Дверь для спортсменов КНДР открыта. Игры открыты для всех национальных олимпийских комитетов. Мы следим за атлетами КНДР, участвующими в квалификационных соревнованиях, и готовы оказывать им поддержку, если это будет необходимо», — добавил глава МОК.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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