МОК пожертвует $1 млн на восстановление спортивных объектов, разрушенных ураганом «Ирма»
ЛИМА, 12 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пожертвует $1 млн в фонд помощи национальным олимпийским комитетам стран, пострадавших от урагана «Ирма». Об этом заявил глава комитета Томас Бах на
пресс-конференции после первого дня работы сессии МОК в Лиме.
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«Все наши мысли связаны с жертвами урагана, семьями, которые потеряли родственников в результате этого стихийного бедствия, и теми, кто потерял свои дома и средства к существованию. МОК готов помочь национальным олимпийским комитетам пострадавших стран, оказать помощь в восстановлении спортивной инфраструктуры, которая была разрушена», — сказал Бах.
Ураган пятой категории «Ирма» 6 сентября обрушился на регион Карибского бассейна, затронув
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