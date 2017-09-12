МОК пожертвует $1 млн на восстановление спортивных объектов, разрушенных ураганом «Ирма»

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«Все наши мысли связаны с жертвами урагана, семьями, которые потеряли родственников в результате этого стихийного бедствия, и теми, кто потерял свои дома и средства к существованию. МОК готов помочь национальным олимпийским комитетам пострадавших стран, оказать помощь в восстановлении спортивной инфраструктуры, которая была разрушена», — сказал Бах.

Пресс-служба МОК уточняет, что сумма взноса может быть увеличена после оценки ущерба, причиненного стихией.