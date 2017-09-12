Бах рассчитывает, что комиссия Освальда завершит работу по атлетам РФ до зимнего сезона

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В июле 2016 года МОК создал две комиссии, первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Мы понимаем, что у комиссии Освальда очень много работы. Я надеюсь, что они предоставят некоторые результаты до начала этапов Кубков мира зимнего сезона», — сказал Бах.

Глава МОК также отметил, что во время текущей сессии комиссия Освальда предоставит предварительный отчет о своей работе и объявит, когда будут опубликованы окончательные результаты расследования.

Ранее Бах в интервью New York Times заявлял, что санкции в отношении российского спорта в случае выявления допинговых нарушений на Олимпиаде-2014 должны быть применены не позднее октября текущего года.