Бах рассчитывает, что комиссия Освальда завершит работу по атлетам РФ до зимнего сезона
ЛИМА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что комиссия Дениса Освальда до начала зимнего сезона предоставит результаты своей работы по возможным допинговым нарушениям российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Об этом Бах рассказал на
пресс-конференции после первого дня работы сессии МОК в Лиме.
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В июле 2016 года МОК создал две комиссии, первая занимается перепроверкой
«Мы понимаем, что у комиссии Освальда очень много работы. Я надеюсь, что они предоставят некоторые результаты до начала этапов Кубков мира зимнего сезона», — сказал Бах.
Глава МОК также отметил, что во время текущей сессии комиссия Освальда предоставит предварительный отчет о своей работе и объявит, когда будут опубликованы окончательные результаты расследования.
Ранее Бах в интервью New York Times заявлял, что санкции в отношении российского спорта в случае выявления допинговых нарушений на Олимпиаде-2014 должны быть применены не позднее октября текущего года.
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