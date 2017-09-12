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12 сентября 2017, 8:04 | Олимпизм | Р-Спорт

Начиная с Игр в Пхенчхане олимпийская клятва будет произноситься только спортсменами

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Начиная с зимней Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане олимпийская клятва будет произноситься только спортсменами, говорится в релизе на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Начиная с зимней Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане олимпийская клятва будет произноситься только спортсменами говорится в <span class=error>релизе</span> на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Увеличить
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В понедельник в Лиме стартовала сессия МОК, на которой исполком организации принял данное решение.

Олимпийская клятва является одним из ключевых элементов церемонии открытия Игр. Сначала клятву произносили спортсмены, далее — официальные лица (как правило, это судьи), а затем тренеры.

«Начиная с зимних Олимпийских игр в Пхенчане в феврале 2018 года эти три клятвы будут объединены в одну, что значительно сократит данный сегмент церемонии открытия. Спортсмены произнесут клятву от имени трех групп», — говорится в сообщении МОК.
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ЛИМА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что обострение ситуации на Корейском полуострове никак не отразится на проведении Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года. Об этом Бах сказал на пресс-конференции после первого дня работы сессии МОК в Лиме.
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