Начиная с Игр в Пхенчхане олимпийская клятва будет произноситься только спортсменами
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Начиная с зимней Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане олимпийская клятва будет произноситься только спортсменами, говорится в релизе на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
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В понедельник в Лиме стартовала сессия МОК, на которой исполком организации принял данное решение.
Олимпийская клятва является одним из ключевых элементов церемонии открытия Игр. Сначала клятву произносили спортсмены, далее — официальные лица (как правило, это судьи), а затем тренеры.
«Начиная с зимних Олимпийских игр в Пхенчане в феврале 2018 года эти три клятвы будут объединены в одну, что значительно сократит данный сегмент церемонии открытия. Спортсмены произнесут клятву от имени трех групп», — говорится в сообщении МОК.
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