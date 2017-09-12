Начиная с Игр в Пхенчхане олимпийская клятва будет произноситься только спортсменами

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В понедельник в Лиме стартовала сессия МОК, на которой исполком организации принял данное решение.

Олимпийская клятва является одним из ключевых элементов церемонии открытия Игр. Сначала клятву произносили спортсмены, далее — официальные лица (как правило, это судьи), а затем тренеры.

«Начиная с зимних Олимпийских игр в Пхенчане в феврале 2018 года эти три клятвы будут объединены в одну, что значительно сократит данный сегмент церемонии открытия. Спортсмены произнесут клятву от имени трех групп», — говорится в сообщении МОК.