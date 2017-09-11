Бах после сессии МОК в Лиме посетит Лос-Анджелес, который претендует на ОИ-2028

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Сессия МОК пройдет 13—16 сентября в Лиме.

Лос-Анджелес и Париж были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр 2024 или 2028 годов. 31 июля было объявлено, что Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение Игр-2028. По сообщениям СМИ, в сентябре на сессии МОК в Лиме будет принято решение, что Париж станет хозяином Игр-2024, а Лос-Анджелес примет Олимпиаду четыре года спустя.

Сообщается, что во время визита в США Бах посетит матч лиги по американскому футболу (NFL) между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Вашингтон Редскинз», после чего выступит с речью на стадионе.