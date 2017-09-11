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11 сентября 2017, 22:50 | Олимпизм | Р-Спорт

Бах после сессии МОК в Лиме посетит Лос-Анджелес, который претендует на ОИ-2028

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сразу после сессии организации в Лиме (Перу) отправится в Лос-Анджелес, который претендует на проведение летних Олимпийских игр 2028 года, сообщает агентство Франс Пресс.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сразу после сессии организации в Лиме (Перу) отправится в <nobr>Лос-Анджелес</nobr> который претендует на проведение летних Олимпийских игр 2028 года сообщает агентство <span class=error>Франс</span> Пресс. Увеличить
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Сессия МОК пройдет 13—16 сентября в Лиме.

Лос-Анджелес и Париж были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр 2024 или 2028 годов. 31 июля было объявлено, что Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение Игр-2028. По сообщениям СМИ, в сентябре на сессии МОК в Лиме будет принято решение, что Париж станет хозяином Игр-2024, а Лос-Анджелес примет Олимпиаду четыре года спустя.

Сообщается, что во время визита в США Бах посетит матч лиги по американскому футболу (NFL) между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Вашингтон Редскинз», после чего выступит с речью на стадионе.
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