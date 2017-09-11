Бах после сессии МОК в Лиме посетит Лос-Анджелес, который претендует на ОИ-2028
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сразу после сессии организации в Лиме (Перу) отправится в Лос-Анджелес, который претендует на проведение летних Олимпийских игр 2028 года, сообщает агентство Франс Пресс.
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Сессия МОК пройдет
Сообщается, что во время визита в США Бах посетит матч лиги по американскому футболу (NFL) между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Вашингтон Редскинз», после чего выступит с речью на стадионе.
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