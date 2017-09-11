Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30971656/
11 сентября 2017, 19:40 | Олимпизм | ТАСС

СМИ: Член комиссии Шмидта Митчелл заменит Хикки в исполкоме МОК

ТАСС, 11 сентября. Вице-президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Робин Митчелл является главным претендентом на место Патрика Хикки в исполнительном комитете Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает портал Inside the Games.

В воскресенье бывший президент Национального олимпийского комитета Ирландии и бывший глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрик Хикки информировал МОК о своем уходе с поста члена исполкома организации. Он был арестован в августе прошлого года по подозрению в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады 2016 года, кроме того, он обвинялся в воровстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии, в декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию под залог в размере €400 тыс. и вернуться в Ирландию по состоянию здоровья. Суд по делу 72-летнего Хикки начнется 29 ноября.

Митчелл является членом МОК с 1994 года, в этом году 71-летний представитель Фиджи был переизбран на третий срок в качестве президента Национальных олимпийских комитетов Океании. Митчелл также является членом комиссии Самуэля Шмидта, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Выборы новых членов исполкома МОК запланированы на 16 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Крэйвен заявил, что с радостью покидает пост главы Международного паралимпийского комитета

Крэйвен заявил, что с радостью покидает пост главы Международного паралимпийского комитета

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Британец Филип Крэйвен с радостью покидает пост президента Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом он заявил, выступая с прощальной речью на генеральной ассамблее организации, которая прошла в Абу-Даби (ОАЭ).
Еще 7 новостей  Все новости

Тренер: подавшие иск к WADA и Макларену велогонщики хотят справедливости, а не денег

Блатт: сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожи

Рой Джонс стал почетным президентом Евразийской федерации профессионального бокса

Илюмжинов: шахматный турнир претендентов вызовет большой ажиотаж в Германии