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11 сентября 2017, 17:46 | Олимпизм | Р-Спорт

Сабрина Ибаньес избрана президентом Ассоциации паралимпийских спортивных организаций

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Генеральный секретарь Международной федерации конного спорта Сабрина Ибаньес избрана президентом Ассоциации паралимпийских спортивных организаций (APSO), сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

На данный пост также претендовала генеральный секретарь Международной федерации баскетбола на колясках канадка Морин Оршар. За Ибаньес было отдано 12 голосов, за Оршар — 4.

IPC проголосовал за создание APSO в ноябре 2015 года на генеральной ассамблее в Мехико. Подобные организации уже существуют в олимпийском движении — это Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) и Ассоциация международных федераций по зимним олимпийским видам спорта (AIOWF).
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