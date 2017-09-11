Спорткомплекс за 1,3 млрд рублей построят в столице Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Спортивный комплекс построят в Симферополе за четыре с половиной года, сообщает в понедельник Министерство экономического развития республики.
«Многофункциональный спортивный комплекс будет оснащен легкоатлетической ареной, детским спортивным интернатом, гостиницей, стадионом, теннисным кортом. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,3 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Инвестором выступила крымская компания «РС Авто плюс», уточнили в министерстве.
«Срок окупаемости спорткомплекса составляет 12 лет. Инвестор планирует реализовать инициативу за 4,5 года. В результате реализации проекта будет создано 300 рабочих мест», — уточняется в сообщении.
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