Спорткомплекс за 1,3 млрд рублей построят в столице Крыма

«Многофункциональный спортивный комплекс будет оснащен легкоатлетической ареной, детским спортивным интернатом, гостиницей, стадионом, теннисным кортом. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,3 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Инвестором выступила крымская компания «РС Авто плюс», уточнили в министерстве.

«Срок окупаемости спорткомплекса составляет 12 лет. Инвестор планирует реализовать инициативу за 4,5 года. В результате реализации проекта будет создано 300 рабочих мест», — уточняется в сообщении.