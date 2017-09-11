Париж оценил проведение Олимпиады-2024 в 6,6 млрд евро

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Столица Франции является единственным претендентом на проведение Игр-2024. В феврале 2016 года сообщалось, что Париж готов потратить на реализацию проекта 6,2 млрд евро.

В июле стало известно, что Лос-Анджелес (США) отказался от проведения Олимпиады 2024 года и стал официальным претендентом на Игры-2028.