Более 70 спортсменов из ЯНАО представят Россию на Арктических играх в Канаде в 2018 году

«Планируется, что в 2018 году в состав команды “Ямал” войдет 91 человек. Спортивную честь не только региона, но и России будут отстаивать более 70 спортсменов из Салехарда, Губкинского, Лабытнанги, Муравленко, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Приуральского, Пуровского и Тазовского районов», — сказали в пресс-службе.

Спортсмены из ЯНАО выступят в арктическом многоборье, баскетболе, беге на снегоступах, биатлоне, волейболе, лыжных гонках, настольном теннисе, фигурном катании. «С 11 по 14 сентября в Канаде проходит заседание организационного комитета Арктических зимних игр 2018 года, в котором участвует и ямальская делегация. Запланировано знакомство с основными объектами Игр и обсуждение дальнейшего процесса подготовки к предстоящему мероприятию», — уточнили в пресс- службе.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года на территории Канады, США и Гренландии каждые два года. Участниками соревнований являются представители Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России. С 2004 года Россию на Играх представляет команда Ямала. За это время в «северной Олимпиаде» приняли участие 290 ямальских спортсменов, завоевав более 470 медалей.