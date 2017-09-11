Челябинские спортсмены победили на спортфестивале «Пара-Крым"-2017 в Евпатории

Более 470 человек из 65 регионов России принимали участие в играх «Пара-Крым» в сентябре 2017 года в Евпатории — традиционном месте тренировок спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Соревнования команд проходили в пяти дисциплинах: дартс, легкая атлетика (100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.

«По итогам командного зачета первое место у команды из Челябинской области, второе место у команды Иркутской области, третье место у команды Санкт-Петербурга», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Светлана Фуфаева.

Проявивших свои лучшие качества спортсменов поздравил паралимпийский чемпион, председатель ВОИ, депутат ГД РФ Михаил Терентьев.

«Поздравляю всех победителей нашего фестиваля! Вы показали хорошую спортивную подготовку и проявили выдержку! Мы смогли достичь главной цели фестиваля — зажечь в каждом, кто слышал о “Пара-Крыме”, желание заниматься физической культурой и спортом и предоставили всем участникам возможность поверить в свои силы, реализовать свой потенциал, познакомиться с единомышленниками», — сказал на церемонии закрытия Терентьев.