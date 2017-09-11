Челябинские спортсмены победили на спортфестивале «Пара-Крым"-2017 в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов «Пара-Крым"-2017 завершился в крымской Евпатории красочной церемонией закрытия, в командном зачете лидером стала сборная Челябинской области, второе и третье места заняли спортсмены из Иркутской области и Санкт-Петербурга.
Более 470 человек из 65 регионов России принимали участие в играх «Пара-Крым» в сентябре 2017 года в Евпатории — традиционном месте тренировок спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Соревнования команд проходили в пяти дисциплинах: дартс, легкая атлетика (100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.
«По итогам командного зачета первое место у команды из Челябинской области, второе место у команды Иркутской области, третье место у команды Санкт-Петербурга», — сообщила РИА Новости
Проявивших свои лучшие качества спортсменов поздравил паралимпийский чемпион, председатель ВОИ, депутат ГД РФ Михаил Терентьев.
«Поздравляю всех победителей нашего фестиваля! Вы показали хорошую спортивную подготовку и проявили выдержку! Мы смогли достичь главной цели фестиваля — зажечь в каждом, кто слышал о “Пара-Крыме”, желание заниматься физической культурой и спортом и предоставили всем участникам возможность поверить в свои силы, реализовать свой потенциал, познакомиться с единомышленниками», — сказал на церемонии закрытия Терентьев.
Первый Всероссийский
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