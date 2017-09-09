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https://sport.mail.ru/news/olympics/30948572/
9 сентября 2017, 11:04 | Олимпизм | ТАСС

Кабмин поддержал законопроект об отстранении тренера за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ с некоторыми оговорками поддержало законопроект, предусматривающий ограничение на занятие трудовой деятельностью в сфере физической культуры и спорта для лиц, признанных нарушившими общероссийские и международные антидопинговые правила. Официальный отзыв на законопроект опубликован в субботу на сайте правительства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки», — говорится в сообщении.

Законопроектом, внесенным в Госдуму депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым, предусматривается три случая, при которых наставник должен на время прекратить свою деятельность. В первом случае тренер будет отстранен, если решением соответствующей антидопинговой организации признан факт обладания тренером любого запрещенного препарата. Также поводом может стать распространение запрещенного препарата или попытка фальсификации допинг- контроля. Кроме того, наставник будет отстранен, если будут установлены «факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил».

В отзыве правительство отмечает, что действие соответствующей статьи в существующей редакции Трудового кодекса РФ относится только к несовершеннолетним и регулирует только детско-юношеский спорт. «Таким образом, регулирование сферы физической культуры и спорта с участием совершеннолетних граждан выходит за рамки предмета правового регулирования статьи 351 Трудового кодекса Российской Федерации», — отмечается в сообщении. Правительство не поддержало это положение законопроекта, так как оно не устанавливает ограничения для тренеров, работающих с совершеннолетними спортсменами.

В правительстве также указали, что в законопроекте не раскрывается содержание предлагаемых мер по борьбе с допингом в спорте. В частности, не проработан вопрос о порядке и сроке отстранения тренеров, работающих с совершеннолетними спортсменами.
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