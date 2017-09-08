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https://sport.mail.ru/news/olympics/30946854/
8 сентября 2017, 23:37 | Олимпизм | ТАСС

МОК будет следить за расследованием дела о коррупции при выборах страны-хозяйки ОИ-2016

ТАСС, 8 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) будет внимательно следить за ходом расследования бразильских властей дела о коррупции при выборах страны-хозяйки Олимпийских игр 2016 года, делать какие-либо выводы по этому вопросу еще преждевременно. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах, слова которого приводит сайт телеканала Globo.

Столицей летней Олимпиады 2016 года на исполкоме МОК в октябре 2009 года был выбран Рио-де-Жанейро. Помимо бразильского города, на проведение турнира претендовали Мадрид, Токио и Чикаго.

«Мы следим за развитием событий, судебный процесс еще не начался. Идет расследование, — сказал Бах. — Еще слишком рано что-то комментировать. Мы будем пристально следить за делом, а сейчас мы сосредоточены на выборах городов, которые примут Олимпийские игры в 2024 и 2028 году».

Во вторник Федеральная полиция Бразилии провела обыски в доме председателя оргкомитета «Рио-2016» Карлоса Артура Нузмана и в штаб-квартире возглавляемого им Национального олимпийского комитета (НОК) южноамериканской страны. По данным Globo, следователи нашли доказательства непосредственной причастности Нузмана к подкупу представителей МОК. Для этого, по их мнению, использовались счета, расположенные на Виргинских островах и в государстве Антигуа и Барбуда. Позже на допросе, по информации интернет- портала UOL, Нузман промолчал в ответ на вопросы следствия во время дачи показаний по делу о подкупе членов МОК.

Единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов состоятся на 131-й сессии МОК в перуанской Лиме 13 сентября.
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