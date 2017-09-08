МОК будет следить за расследованием дела о коррупции при выборах страны-хозяйки ОИ-2016
ТАСС, 8 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) будет внимательно следить за ходом расследования бразильских властей дела о коррупции при выборах
страны-хозяйки Олимпийских игр 2016 года, делать какие-либо выводы по этому вопросу еще преждевременно. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах, слова которого приводит сайт телеканала Globo.
Столицей летней Олимпиады 2016 года на исполкоме МОК в октябре 2009 года был выбран
«Мы следим за развитием событий, судебный процесс еще не начался. Идет расследование, — сказал Бах. — Еще слишком рано
Во вторник Федеральная полиция Бразилии провела обыски в доме председателя оргкомитета «Рио-2016» Карлоса Артура Нузмана и в
Единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов состоятся на 131-й сессии МОК в перуанской Лиме 13 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter