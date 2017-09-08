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8 сентября 2017, 17:45 | Олимпизм | Р-Спорт

Каспер: МОК не имеет «плана Б» по переносу ОИ-2018 из южнокорейского Пхенчхана

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет «плана Б» на случай необходимости переноса зимних Игр-2018 из южнокорейского Пхенчхана, который расположен недалеко от границы с КНДР, заявил член исполкома МОК и глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет плана Б на случай необходимости переноса зимних Игр-2018 из южнокорейского Пхенчхана который расположен недалеко от границы с <span class=error>КНДР</span> заявил член исполкома МОК и глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко <span class=error>Каспер</span>. Увеличить
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Игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане, который находится примерно в 80 км от границы с Северной Кореей. КНДР в минувшее воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

«В МОК и его исполкоме пока не обсуждался “план Б”. В личных разговорах эта тема, безусловно, обсуждается, и я читал, что Сочи или Мюнхен вступают в игру. Но я считаю, что сейчас было бы неправильно договариваться о “плане Б”. Мы несем ответственность перед Пхенчханом», — приводит слова Каспера агентство Франс Пресс.

«Я убежден, что Пхенчхан будет самым безопасным местом во время Игр. Но я боюсь, что некоторые страны могут бойкотировать Олимпиаду, поскольку беспокоятся за своих спортсменов», — добавил Каспер.
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