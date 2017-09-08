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https://sport.mail.ru/news/olympics/30943932/
8 сентября 2017, 17:12 | Олимпизм | ТАСС

Новый президент МПК Парсонс готов посетить Россию с рабочим визитом

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс готов рассмотреть возможность рабочего визита в Россию, если ему поступит такое приглашение. Об этом он сообщил ТАСС.

<em><nobr>АБУ-ДАБИ</nobr> /<span class=error>ОАЭ</span>/ 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/.</em> Новый президент Международного паралимпийского комитета (<span class=error>МПК</span>) <span class=error>Эндрю</span> <span class=error>Парсонс</span> готов рассмотреть возможность рабочего визита в Россию если ему поступит такое приглашение. Об этом он сообщил ТАСС. Увеличить
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Бразилец был избран президентом МПК в пятницу на генеральной ассамблее организации в Абу-Даби (ОАЭ). На этом посту он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

«Если пригласят [в Россию], то почему нет? Да, ПКР сейчас отстранен, но у меня хорошие отношения с Владимиром [Лукиным], Павлом [Рожковым]. Однако сейчас, как мне кажется, куда важнее встреч с президентом или вице- президентом МПК — сфокусироваться на том, чтобы помочь спортсменам воспользоваться шансом участия в соревнованиях и выполнить оставшиеся пункты [восстановления ПКР]. Это гораздо важнее того, поедет ли кто-нибудь из нас в Россию», — сказал Парсонс.

В среду МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, однако российские спортсмены, представляющие биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд, допущены в нейтральном статусе к соревнованиям, на которых они могут завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Гарантированно допуск к Играм, которые пройдут в марте следующего года, россияне получат в случае полного восстановления членства ПКР.
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Новости Олимпийских игр

Парсонс: МПК способен рассмотреть вопрос восстановления ПКР до конца года

Парсонс: МПК способен рассмотреть вопрос восстановления ПКР до конца года

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый состав исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК) может перенести с января 2018 года на более ранний срок рассмотрение вопроса восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР).
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