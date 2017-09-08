Настрой на конструктив: Международный паралимпийский комитет выбрал нового президента

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Именно этому составу участников руководящего органа МПК предстоит решить вопрос восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР), от которого зависит и участие россиян в предстоящих Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Российская сторона приветствовала избрание Парсонса, выразив надежду на конструктивный диалог по вопросу восстановления членства ПКР.

Новый состав исполкома был избран в пятницу на основе голосования делегатов от действующих членов МПК. Первыми состоялись выборы президента. Для победы кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, если бы этого не произошло в первом раунде голосования, претендент на пост с наименьшим результатом был бы исключен из президентской гонки и голосование продолжалось до тех пор, пока один из кандидатов не заручился бы поддержкой большинства делегатов.

Однако для избрания нового президента оказалось достаточно одного тура. Парсонс одержал победу, набрав 84 голоса при необходимых 82. На пост президента также претендовали Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай). Чжан получила 47 голосов, Петерссон — 19, Джарвис — 12.

Вскоре после объявления результатов китайская делегация опротестовала итоги голосования, посчитав, что была нарушена процедура, однако председатель избирательной комиссии МПК довольно быстро отклонил протест, не найдя оснований для повторного голосования.

Хорошие отношения

40-летний Парсонс входит в руководящий состав МПК с 2009 года, последние четыре года он проработал в должности вице-президента МПК и теперь поднялся на ступень выше, назвав день своего избрания самым счастливым в жизни с момента рождения дочери.

Бразилец является выпускником Федерального университета Флуминенсе, получив степень бакалавра по программе «Маркетинг и связи с общественностью». В 2001—2002 годах стал генеральным секретарем сначала Паралимпийского комитета Бразилии, затем Американского паралимпийского комитета, членами которого являются все организации Северной и Южной Америки. С 2009 года Парсонс возглавляет Паралимпийский комитет Бразилии и является членом Национального спортивного совета страны.

Он стал третьим президентом организации, которая ведет свою историю с 1989 года. На этом посту Парсонс сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

«Надеюсь на продуктивное сотрудничество, — прокомментировал избрание Парсонса министр спорта РФ Павел Колобков. — Будем работать с ним над восстановлением ПКР. Он давно работает в международном паралимпийском движении, знаю его как профессионала. Он многое сделал для развития паралимпийского спорта».

ПКР также поприветствовал нового президента МПК. «Парсонс нам хорошо знаком, он работал в тесном сотрудничестве с прошлым руководством, с Крэйвеном, неоднократно бывал в нашей стране и по поводу Паралимпийских игр, и по играм IWAS (Международная спортивная федерация колясочников и ампутантов — прим. ТАСС), — сказал президент ПКР Владимир Лукин. — У нас установлены неплохие и личные, и рабочие отношения. Думаю, они будут продолжены и развиты. И в этом контексте мы приветствуем его избрание и желаем ему успешной работы».

Первый вопрос — про Россию

На оставшиеся десять выборных позиций в исполкоме претендовали 20 человек. В итоге победу на выборах одержали: Ясуси Ямаваки (Япония), Мохаммед Альхамели (ОАЭ), Рита ван Дриэл (Нидерланды), Тим Реддиш (Великобритания), Лука Панкалли (Италия), Сунг Ил Ким (Южная Корея), Дебра Александер (ЮАР), Марианна Дэвис (США), Леонель да Роча Пинто (Ангола) и Хуан Пабло Саласар (Колумбия). Первые четыре человека из этого списка работали в предыдущем составе исполкома МПК.

Всего исполком МПК состоит из 15 человек, 12 из которых входят в него на выборной основе. Еще одним членом исполкома с правом голоса является представитель спортсменов — Челси Готелл (Канада), которая сохранила свой пост как минимум до Паралимпиады 2018 года.

Одной из первых и самых главных тем обновленного состава исполкома МПК должен стать вопрос восстановления членства ПКР, которое было приостановлено в августе прошлого года и на этой неделе вновь продлено. Однако с одной важной оговоркой: российским спортсменам, что пройдут проверку на соответствие критериям МПК, будет позволено принять участие в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде 2018 года. Если восстановление ПКР произойдет до старта Игр, их результаты будут учтены и выполнившие квалификационные нормативы спортсмены смогут принять участие в главном старте четырехлетия.

Рассмотрение статуса ПКР должно произойти уже после заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, которое состоится 16 ноября в Сеуле. На нем будет рассмотрен вопрос приведения в соответствие с международным кодексом работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что является главным требованием МПК в вопросе восстановления ПКР. Если это произойдет, с большой долей вероятности можно будет говорить о том, что новый руководящий орган МПК примет положительное решение в отношении российских паралимпийцев и пусть не все, но многие из них смогут выступить на Играх 2018 года в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта.