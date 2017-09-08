Крэйвен заявил, что с радостью покидает пост главы Международного паралимпийского комитета

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В пятницу новым президентом МПК был избран бразилец Эндрю Парсонс. Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

«Я должен вам сказать, что счастлив, что ухожу. Мне уже 67 лет, и энергии во мне уже не так много, как в 51. Тогда я еще был способен играть в баскетбол на колясках, причем на достаточно хорошем уровне. Но сейчас я уже не ощущаю в себе той энергии, что была раньше. Теперь пришло время молодых людей, которые меня окружают», — сказал Крэйвен.