Отстранил россиян — покинул пост
Многолетний президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен, недавно принявший решение о сохранении в силе дисквалификации Паралимпийского комитета России, что автоматически блокирует участие россиян на Паралимпиаде в Пхенчхане-2018, покинул свой пост. Новым президентом МПК стал бразилец Эндрю Парсонс, который поддерживает идею восстановления членства ПКР.
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В международном паралимпийском комитете (МПК) произошли серьезные изменения: многолетний президент организации Филип Крэйвен, занимавший этот пост четыре срока подряд с 2001 года, уходит на покой. В результате выборов, прошедших на генеральной ассамблее МПК в
В последние годы Крэйвен запомнился больше как активный борец с отечественными паралимпийцами.
«Антидопинговая система в России сломана, коррумпирована и полностью скомпрометирована», «Я считаю, что российские власти катастрофически подвели своих паралимпийцев. Их подход “медали важнее морали” мне отвратителен», «В МПК шокированы, потрясены и глубоко опечалены степенью государственного участия в допинговых программах перед Играми-2014 в Сочи» — таковы типичные высказывания
С того момента, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном выпустила свой первый доклад, в котором предположила, что в период между 2012 и 2015 годами российская сторона скрыла 35 положительных проб паралимпийцев, Крэйвен возглавил политику непримиримой борьбы с подозреваемыми российскими спортсменами.
В августе 2016 года 67-летний британец лично сообщил СМИ, что МПК в полном составе отстранил сборную России от участия в Паралимпийских играх в
«Мы достаточно много времени провели над изучением доклада Макларена, выслушали российскую сторону, но она не смогла доказать свою правоту», — приводил тогда слова Крэйвена Reuters.
В том же августе членство ПКР в Международном комитете было приостановлено — по сути, организация потеряла
Спустя год ПКР реализовал большинство пунктов, но вновь получил отказ в восстановлении своих прав — не в последнюю очередь
Президент ПКР Владимир Лукин пытался объяснить своим иностранным коллегам, что подобные решения не относятся к ведению его организации, но те были непреклонны и безоговорочно поддержали решение Крэйвена оставить дисквалификацию в силе.
«Восстановление РУСАДА и признание выводов Макларена — вот два критерия, которые надо еще выполнить», — настаивал британский чиновник.
Таким образом, своим последним решением на посту президента МПК Крэйвен сделал так, что за полгода до Паралимпийских игр в Пхенчхане отечественные спортсмены все еще не допущены до стартов. Однако с приходом к власти Парсонса ситуация может измениться в лучшую сторону. По крайней мере, на это надеется член исполкома ПКР и Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.
«Парсонс несколько раз бывал в России на мероприятиях ПКР. Сегодня я тоже с ним общался — он довольно позитивно относится к восстановлению членства ПКР и поддерживал это решение на заседании правления МПК в преддверии выборов.
Думаю, его избрание положительно скажется на работе с ПКР и решении вопроса по участию нашей команды в Паралимпиаде-2018, — приводит «Р-Спорт» слова Терентьева.
Новое решение по поводу участия российских паралимпийцев в Играх в Пхенчхане может быть принято после заседания совета учредителей WADA 16 ноября, на котором РУСАДА имеет шансы быть восстановленным в своих правах. Насколько это поможет российским спортсменам, сказать пока сложно, так как
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