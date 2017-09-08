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8 сентября 2017, 15:00 | Олимпизм | ТАСС

Сформирован новый состав исполкома Международного паралимпийского комитета

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Состоялись выборы 10 членов исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК), по итогам которых был окончательно сформирован его состав на ближайшие четыре года. Голосование прошло на генеральной ассамблее МПК в Абу-Даби (ОАЭ).

<em><nobr>АБУ-ДАБИ</nobr> /<span class=error>ОАЭ</span>/ 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. </em>Состоялись выборы 10 членов исполкома Международного паралимпийского комитета (<span class=error>МПК</span>) по итогам которых был окончательно сформирован его состав на ближайшие четыре года. Голосование прошло на генеральной ассамблее <span class=error>МПК</span> в <nobr>Абу-Даби</nobr> (<span class=error>ОАЭ</span>). Увеличить
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Ранее в пятницу бразилец Эндрю Парсонс был избран новым президентом МПК, пост вице-президента, который он занимал до этого, достался новозеландцу Дуэйну Кэйлу. Британец Филип Крэйвен после 16 лет во главе организации покинул пост президента.

На оставшиеся 10 выборных позиций в исполкоме претендовали 20 человек. В итоге победу на выборах одержали Ясуши Ямаваки (Япония), Мохаммед Альхамели (ОАЭ), Рита ван Дриэл (Нидерланды), Тим Реддиш (Великобритания), Лука Панкалли (Италия), Сунг Ил Ким (Южная Корея), Дебра Александер (ЮАР), Марианна Дэвис (США), Леонель да Роча Пинто (Ангола) и Хуан Пабло Саласар (Колумбия). Первые четыре человека из этого списка работали в предыдущем составе исполкома МПК.

Всего исполком МПК состоит из 15 человек, 12 из которых входят в него на выборной основе. Еще одним членом исполкома с правом голоса является представитель спортсменов — Челси Готелл (Канада), которая сохранила свой пост как минимум до Паралимпиады 2018 года.
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