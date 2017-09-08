Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30939878/
8 сентября 2017, 12:29 | Олимпизм | ТАСС

ПКР начал работу по участию российских спортсменов в отборе к Играм-2018

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) начал взаимодействие с Международным паралимпийским комитетом (МПК) по участию российских спортсменов в квалификации к Паралимпийским играм в Пхенчхане. Об этом ТАСС рассказал глава ПКР Владимир Лукин.

В пятницу новым президентом МПК был избран бразилец Эндрю Парсонс. Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

«Сейчас возникает масса практических вопросов, связанных с реализацией [участия российских спортсменов в квалификации к Играм-2018], — сказал Лукин. — Но мы намерены вступить в контакт с рабочей группой Международного паралимпийского комитета, с другими органами, чтобы эти технические, но очень важные вопросы начали решаться. Собственно, мы уже начали эту работу и будем продолжать это делать, как только новое руководство приступит к работе».

В среду МПК принял решение о продлении отстранения ПКР. При этом российские спортсмены смогут выступать в квалификации к Играм-2018 под нейтральным флагом. Следж-хоккеисты уже не смогут принять участия в турнире, поскольку отборочные соревнования завершились.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Китай заинтересован в подписании меморандума о сотрудничестве с ОКР

Китай заинтересован в подписании меморандума о сотрудничестве с ОКР

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Заместитель гендиректора олимпийского комитета Китая Тиан Чжихун заявил, что китайская сторона заинтересована в подписании меморандума о сотрудничестве с Олимпийским комитетом России (ОКР) в целях укрепления и дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщается на официальном сайте ОКР.
Еще 7 новостей  Все новости

Лукин: ПКР приветствует избрание Парсонса главой МПК

Российские волейболистки проиграли американкам в матче Всемирного кубка чемпионов

Крамер: лыжник Легков находится в хорошей форме и предельно мотивирован

Бой Мэйуэзер - Макгрегор установил рекорд по количеству проданных трансляций в Британии