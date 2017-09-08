Лукин: ПКР приветствует избрание Парсонса главой МПК
МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) приветствует избрание бразильца Эндрю Парсонса президентом Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС рассказал глава ПКР Владимир Лукин.
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Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.
«Парсонс нам хорошо знаком, он работал в тесном сотрудничестве с прошлым руководством, с Крэйвеном, неоднократно бывал в нашей стране и по поводу Паралимпийских игр, и по Играм IWAS (Международная спортивная федерация колясочников и ампутантов). У нас установлены неплохие и личные, и рабочие отношения. Думаю, они будут продолжены и развиты. И в этом контексте мы приветствуем его избрание и желаем ему успешной работы», — сказал Лукин.
40-летний Парсонс, который до этого являлся
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