Терентьев: новый глава МПК Парсонс готов перенести на ноябрь вопрос восстановления ПКР

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«Мы с ним предварительно общались. Следующее заседание правления запланировано на январь, но если WADA восстановит аккредитацию РУСАДА, то они оперативно соберутся в ноябре для рассмотрения нашего вопроса», — сказал Терентьев.