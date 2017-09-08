Терентьев: Новый глава МПК Парсонс готов перенести на ноябрь вопрос восстановления ПКР
АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс готов перенести с января 2018 года на ноябрь 2017 года заседание исполкома организации, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил член комиссии спортсменов МПК Михаил Терентьев, отметив, что перенос будет иметь смысл, если 16 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу, что является ключевым критерием восстановления ПКР.
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«Мы с ним предварительно общались. Следующее заседание правления запланировано на январь, но если WADA восстановит аккредитацию РУСАДА, то они оперативно соберутся в ноябре для рассмотрения нашего вопроса», — сказал Терентьев.
40-летний бразилец Парсонс был избран президентом МПК в пятницу на генеральной ассамблее организации, которая проходит в
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