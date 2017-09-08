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https://sport.mail.ru/news/olympics/30937852/
8 сентября 2017, 10:05 | Олимпизм | ТАСС

Колобков надеется на продуктивное сотрудничество с новым президентом МПК Парсонсом

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Новый глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс давно работает в паралимпийском движении, поэтому сотрудничество с ним по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР) должно быть продуктивным. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена.

«Надеюсь на продуктивное сотрудничество. Будем работать с ним над восстановлением ПКР. Он давно работает в международном паралимпийском движении, знаю его как профессионала. Он сделал много для развития паралимпийского спорта», — сказал Колобков.

40-летний Парсонс, который до этого являлся вице-президентом МПК, стал третьим президентом организации, которая ведет свою историю с 1989 года.

МПК как минимум до ноября продлил отстранение ПКР, однако разрешил российским спортсменам выступить в нейтральном статусе на соревнованиях, на которых они могут получить лицензии для участия в зимней Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.
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Новости Олимпийских игр

Терентьев: Новый глава МПК Парсонс готов перенести на ноябрь вопрос восстановления ПКР

Терентьев: Новый глава МПК Парсонс готов перенести на ноябрь вопрос восстановления ПКР

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс готов перенести с января 2018 года на ноябрь 2017 года заседание исполкома организации, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил член комиссии спортсменов МПК Михаил Терентьев, отметив, что перенос будет иметь смысл, если 16 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу, что является ключевым критерием восстановления ПКР.
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