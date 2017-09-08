Колобков надеется на продуктивное сотрудничество с новым президентом МПК Парсонсом

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Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена.

«Надеюсь на продуктивное сотрудничество. Будем работать с ним над восстановлением ПКР. Он давно работает в международном паралимпийском движении, знаю его как профессионала. Он сделал много для развития паралимпийского спорта», — сказал Колобков.

40-летний Парсонс, который до этого являлся вице-президентом МПК, стал третьим президентом организации, которая ведет свою историю с 1989 года.

МПК как минимум до ноября продлил отстранение ПКР, однако разрешил российским спортсменам выступить в нейтральном статусе на соревнованиях, на которых они могут получить лицензии для участия в зимней Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.