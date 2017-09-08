Колобков надеется на продуктивное сотрудничество с новым президентом МПК Парсонсом
МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Новый глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс давно работает в паралимпийском движении, поэтому сотрудничество с ним по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР) должно быть продуктивным. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
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Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена.
«Надеюсь на продуктивное сотрудничество. Будем работать с ним над восстановлением ПКР. Он давно работает в международном паралимпийском движении, знаю его как профессионала. Он сделал много для развития паралимпийского спорта», — сказал Колобков.
40-летний Парсонс, который до этого являлся
МПК как минимум до ноября продлил отстранение ПКР, однако разрешил российским спортсменам выступить в нейтральном статусе на соревнованиях, на которых они могут получить лицензии для участия в зимней Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.
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