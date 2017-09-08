Ушла эпоха? Президент IPC Крэйвен покинул свой пост после 16 лет правления

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В течение четырех сроков правления Крэйвена международное паралимпийское движение вышло на новый уровень, зимние и летние Паралимпиады стали зрелищными и любимыми зрителями соревнованиями.

Но Крэйвен останется в памяти и как человек, безоговорочно поверивший в выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и принявший решение об отстранении российских паралимпийцев от международных стартов, в том числе и летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Ранее объявивший Паралимпиаду в Сочи 2014 года лучшей в истории, позднее Крэйвен полностью поменял свое мнение — теперь российские спортсмены, по его мнению, должны нести наказание за многочисленные антидопинговые нарушения, о которых сообщил в своем докладе глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен.

Спортсмен и чиновник

Крэйвен родился 4 июля 1950 года в Болтоне. В возрасте 16 лет в результате падения со скалы во время занятий альпинизмом он повредил позвоночник и оказался прикован к инвалидной коляске. Находясь на лечении в реабилитационном центре, он увидел, как играют в баскетбол на колясках, и сам стал заниматься спортом.

Цитата В итоге Крэйвен стал одним из лучших игроков в истории британского паралимпийского спорта. Он участвовал в пяти Паралимпиадах — с 1972 по 1998 годы, стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Помимо этого, он получил прекрасное образование, изучал географию в университете Манчестера и стал бакалавром.

Задатки управленца Крэйвен начал проявлять еще во время спортивной карьеры, а впоследствии возглавил сначала Ассоциацию баскетбола на колясках Великобритании, затем стал президентом международной федерации по этому виду спорта. В декабре 2001 года первый глава IPC Роберт Стидуорд покинул свой пост после трех сроков, и Международный паралимпийский комитет возглавил Крэйвен, ставший вторым президентом в истории организации.

Реформатор и друг России

При нем в IPC начались колоссальные реформы — была пересмотрена структура организации, ее цели и видение международного паралимпийского движения, IPC превратился в серьезную и влиятельную организацию с солидным бюджетом, получил спонсорскую поддержку целого ряда компаний с мировым именем. За проделанную работу и заслуги в 2005 году Крэйвен получил рыцарское звание. С 2003 года он является членом Международного олимпийского комитета (МОК), с 2002-го — членом правления WADA.

Во время подготовки к зимним Паралимпийским играм в Сочи Крэйвен неоднократно приезжал в Россию, и все его заявления были полны комплиментов организаторам первой в российской истории Паралимпиады. На церемонии закрытия Игр-2014 британец публично назвал соревнования лучшими в истории. «С большим удовольствием я говорю о том, что Игры в Сочи — лучшие в истории зимних Паралимпиад — доказали, что у чуда нет пределов», — заявил Крэйвен, который в марте 2014 года был награжден российским орденом Почета.

Однако тон президента IPC изменился после публикации доклада Макларена, в котором говорилось о якобы систематических нарушениях российскими олимпийцами и паралимпийцами антидопинговых правил. В частности, в докладе сообщалось о 35 исчезнувших положительных пробах в паралимпийском спорте в период между 2012 и 2015 годами.

Борец и обличитель

WADA призвало МОК и IPC отстранить россиян от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. МОК, как известно, на крайние меры не пошел, предоставив право решить, допускать ли российских спортсменов до Олимпиады, международным федерациям. IPC о своем решении относительно участия российских паралимпийцев в Играх объявил на пресс-конференции, специально созванной 7 августа в Рио-де-Жанейро.

«Совет IPC вынес единогласное решение: Паралимпийский комитет России (ПКР) не может в настоящее время обеспечить полное следование антидопинговому кодексу, и в результате этого мы решили отстранить ПКР немедленно. Это значит, что ПКР теряет все привилегии членства в IPC. Это значит, что российские атлеты не могут принимать участие в наших соревнованиях, Россия не сможет выставить атлетов на Паралимпиаде в Рио», — заявил Крэйвен на пресс-конференции.

«Антидопинговая система в России сломана, коррумпирована и полностью скомпрометирована. Все, что мы увидели, идет вразрез с идеалами спорта, поэтому у нас не было другого решения. Эта ситуация не о мошенниках-атлетах, но о государственной системе, которая мошенничает», — добавил Крэйвен, отметив, что решение отстранить россиян отняло у него немало сил, и он даже «не спал пять ночей».

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ранее заявлял, что обвинять государство в создании допинговой программы в стране смешно. Также он отмечал, что решение по отстранению паралимпийцев находится вне правового поля.

Свое членство в IPC ПКР не восстановил и по сей день, российские паралимпийцы рискуют пропустить и Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В среду отстранение ПКР было продлено на неопределенный срок, однако при этом россиянам было разрешено участвовать как нейтральным спортсменам в отборе на Паралимпиаду в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

О том, что Крэйвен в сентябре 2017 года покинет свой пост, стало известно еще несколько лет назад. Пока неизвестно, чем он планирует заняться в будущем. Ранее в интервью «Р-Спорт» он сообщил, что точно будет уделять больше времени своей семье. В 2014 году он также признался, что после ухода со своего поста желает «поскорее добраться до своего винного погреба и посмотреть крикет».