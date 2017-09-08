Парсонс сменил Крэйвена на посту президента Международного паралимпийского комитета

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Парсонс победил в первом туре голосования. За него было отдано 84 голоса, для победы надо было набрать минимум 82.

«Хочу поблагодарить всех членов МПК за то, что проголосовали за меня, поверили в меня, — сказал Парсонс. — Это один из самых счастливых дней в моей жизни, лучше был лишь день рождения моей дочери».

40-летний Парсонс, который до этого являлся вице-президентом МПК, стал третьим президентом организации, которая ведет свою историю с 1989 года.

На пост президента также претендовали Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай). Чжан получила 47 голосов, Петерссон — 19, за Джарвиса отдали голоса 12 человек.

МПК отвечает за развитие паралимпийского движения по всему миру и является организатором Паралимпийских игр.