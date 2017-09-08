Парсонс сменил Крэйвена на посту президента Международного паралимпийского комитета
АБУ-ДАБИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бразилец Эндрю Парсонс избран президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) на генеральной ассамблее организации, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ). На этом посту он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Парсонс победил в первом туре голосования. За него было отдано 84 голоса, для победы надо было набрать минимум 82.
«Хочу поблагодарить всех членов МПК за то, что проголосовали за меня, поверили в меня, — сказал Парсонс. — Это один из самых счастливых дней в моей жизни, лучше был лишь день рождения моей дочери».
40-летний Парсонс, который до этого являлся
На пост президента также претендовали Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай). Чжан получила 47 голосов, Петерссон — 19, за Джарвиса отдали голоса 12 человек.
МПК отвечает за развитие паралимпийского движения по всему миру и является организатором Паралимпийских игр.
Позже на ассамблее был избран
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter