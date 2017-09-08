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https://sport.mail.ru/news/olympics/30937495/
8 сентября 2017, 9:52 | Олимпизм | ТАСС

Парсонс сменил Крэйвена на посту президента Международного паралимпийского комитета

АБУ-ДАБИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бразилец Эндрю Парсонс избран президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) на генеральной ассамблее организации, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ). На этом посту он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам природопользованию и экологии Владимир Кашин (слева) и вице-президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс во время IX торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России Возвращение в жизнь в Доме паралимпийского спорта в Москве. Увеличить
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Парсонс победил в первом туре голосования. За него было отдано 84 голоса, для победы надо было набрать минимум 82.

«Хочу поблагодарить всех членов МПК за то, что проголосовали за меня, поверили в меня, — сказал Парсонс. — Это один из самых счастливых дней в моей жизни, лучше был лишь день рождения моей дочери».

40-летний Парсонс, который до этого являлся вице-президентом МПК, стал третьим президентом организации, которая ведет свою историю с 1989 года.

На пост президента также претендовали Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай). Чжан получила 47 голосов, Петерссон — 19, за Джарвиса отдали голоса 12 человек.

МПК отвечает за развитие паралимпийского движения по всему миру и является организатором Паралимпийских игр.

Позже на ассамблее был избран вице-президент МПК, им стал четырехкратный паралимпийский чемпион по плаванию новозеландец Дуэйн Кэйл. С преимуществом в два голоса он обошел единственного конкурента, бывшего кандидата в президенты Петерссона (шестикратного паралимпийского чемпиона по плаванию).
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