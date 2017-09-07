СМИ: МОК знал о коррупции при выборах страны-хозяйки Олимпиады-2016
ТАСС, 7 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) уже в начале 2016 года располагал информацией относительно возможного подкупа голосов при выборе страны- хозяйки Олимпийских игр — 2016. Об этом пишет портал Еstadao.com.br.
По информации источника, в начале 2016 года власти Франции уже начали расследование по выборам
Во вторник Федеральная полиция Бразилии провела обыски в доме председателя оргкомитета «Рио-2016» Карлоса Артура Нузмана и в
Кроме того, суд выписал ордеры на арест двух предполагаемых соучастников коррупционной схемы — предпринимателей Артура Сезара де Менезеса и Элиани Перейру Кавалканте. По версии следствия, именно они профинансировали подкуп голосов в МОК, а взамен впоследствии получили выгодные контракты с правительством штата
Также во вторник финансовая прокуратура Франции выступила с заявлением, где сообщила, что обнаружила доказательства наличия коррупционной схемы между представителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и членами МОК. Отмечалось, что расследования выявили широкомасштабную коррупционную схему вокруг Папы Массаты Диака, сына бывшего главы ИААФ Ламина Диака, и влиятельных членов МОК. Прокуратура обнаружила доказательства того, что платежи были выплачены членам ИААФ и МОК в рамках выборов хозяев крупнейших спортивных турниров.
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