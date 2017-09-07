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https://sport.mail.ru/news/olympics/30927709/
7 сентября 2017, 13:46 | Олимпизм | ТАСС

Крэйвен: Отстранение российских паралимпийцев не испортило отношения между МОК и МПК

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Разные взгляды Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) на вопрос участия российских спортсменов в своих соревнованиях не испортили отношения между двумя организациями. Об этом на генеральной ассамблее завил президент МПК Филип Крэйвен.

В среду Крэйвен объявил о продлении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), которое не позволило сборной России выступить на летних Играх в Рио-де-Жанейро и ставит под вопрос ее участие в зимней Паралимпиаде в Пхенчхане. МОК в прошлом году не стал использовать принцип коллективной ответственности за допинговые нарушения и допустил российскую национальную команду к участию в Олимпиаде.

«Когда 7 августа прошлого года мы приняли решение [об отстранении ПКР], наш взгляд на проблему отличался от того, что был у МОК, и к этому было приковано внимание. Но нет сомнений, что наша совместная работа в последний год была выстроена равнонаправленной и это решение не оказало существенного влияния на наши отношения с МОК», — сказал Крэйвен.

МПК допустил российских спортсменов к квалификационным соревнованиям по биатлону, горным лыжам, лыжным гонкам и сноубордингу для получения лицензий, которые позволят им в марте выступить на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Следующее заседание исполкома МПК, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления ПКР, пройдет после заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое намечено на 16 ноября. На нем будет рассмотрен вопрос приведения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом, что является главным критерием в «дорожной карте» восстановления ПКР.
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Крэйвен: МПК не вовлечен в скандал по выбору Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) не вовлечен в коррупционный скандал по выбору Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. Об этом на генеральной ассамблее завил президент МПК Филип Крэйвен.
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