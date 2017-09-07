Крэйвен: МПК не вовлечен в скандал по выбору Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016
АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) не вовлечен в коррупционный скандал по выбору Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. Об этом на генеральной ассамблее завил президент МПК Филип Крэйвен.
Бразильская прокуратура подозревает председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главу оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере $2 млн за выбор
«МПК не вовлечен в то, что произошло в
Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования
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