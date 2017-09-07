Крэйвен: МПК не вовлечен в скандал по выбору Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016

Бразильская прокуратура подозревает председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главу оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. В доме Нузмана и в штаб-квартире НОК Бразилии прошли обыски. На пресс-конференции следователи заявили, что нашли доказательства непосредственной причастности чиновника к подкупу членов Международного олимпийского комитета (МОК) при выборе места проведения Игр 2016 года.

«МПК не вовлечен в то, что произошло в Рио-де-Жанейро 5 сентября. С нами на эту тему никто не связывался, хотя мы все, конечно, прочли отчет», — сказал Крэйвен.