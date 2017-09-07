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7 сентября 2017, 13:43 | Олимпизм | ТАСС

Крэйвен: МПК не вовлечен в скандал по выбору Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) не вовлечен в коррупционный скандал по выбору Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. Об этом на генеральной ассамблее завил президент МПК Филип Крэйвен.

Бразильская прокуратура подозревает председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главу оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. В доме Нузмана и в штаб-квартире НОК Бразилии прошли обыски. На пресс-конференции следователи заявили, что нашли доказательства непосредственной причастности чиновника к подкупу членов Международного олимпийского комитета (МОК) при выборе места проведения Игр 2016 года.

«МПК не вовлечен в то, что произошло в Рио-де-Жанейро 5 сентября. С нами на эту тему никто не связывался, хотя мы все, конечно, прочли отчет», — сказал Крэйвен.

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.
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