Мутко: Решение МПК позволит российским паралимпийцам завоевать лицензии на Игры-2018
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) позволит российским спортсменам завоевать лицензии на участие в Играх-2018 в Пхенчхане, но необходимо работать над полным восстановлением членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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В среду Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России. Но при этом российским спортсменам было разрешено выступить под нейтральным флагом в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в четырех видах спорта — горных лыжах, лыжных гонках, сноуборде и биатлоне. При этом сборная России по
«Самое главное, что Международный паралимпийский комитет отметил колоссальную работу Паралимпийского комитета России, — сказал Мутко. — Паралимпийский комитет России выполнил практически все критерии, а оставшиеся от него уже не зависят. Положительным моментом является то, что наши спортсмены, за исключением одного вида, получают возможность квалифицироваться на Паралимпийские игры в Пхенчхане. Пока под нейтральным флагом, но это возможность завоевать лицензии».
«Решение Международного паралимпийского комитета — это оценка работы, которую провел Паралимпийский комитет России, и необходимо дальше работать в этом направлении», — добавил
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