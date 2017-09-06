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6 сентября 2017, 20:05 | Олимпизм | ТАСС

Мутко: Решение МПК позволит российским паралимпийцам завоевать лицензии на Игры-2018

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) позволит российским спортсменам завоевать лицензии на участие в Играх-2018 в Пхенчхане, но необходимо работать над полным восстановлением членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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В среду Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России. Но при этом российским спортсменам было разрешено выступить под нейтральным флагом в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в четырех видах спорта — горных лыжах, лыжных гонках, сноуборде и биатлоне. При этом сборная России по следж-хоккею не будет иметь возможности завоевать лицензию для выступления на Играх, поскольку квалификационные соревнования в данном виде уже завершены.

«Самое главное, что Международный паралимпийский комитет отметил колоссальную работу Паралимпийского комитета России, — сказал Мутко. — Паралимпийский комитет России выполнил практически все критерии, а оставшиеся от него уже не зависят. Положительным моментом является то, что наши спортсмены, за исключением одного вида, получают возможность квалифицироваться на Паралимпийские игры в Пхенчхане. Пока под нейтральным флагом, но это возможность завоевать лицензии».

«Решение Международного паралимпийского комитета — это оценка работы, которую провел Паралимпийский комитет России, и необходимо дальше работать в этом направлении», — добавил вице-премьер РФ.
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