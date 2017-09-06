Терентьев: Сборная России может получить представительный состав на Паралимпиаду-2018

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В среду МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Российским спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом в квалификационных соревнованиях в четырех видах спорта — горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд и биатлон.

«Я положительно оцениваю такое решение, хотя мы понимаем, что оно половинчатое, и восстановления ПКР, к сожалению, не произошло, — сказал Терентьев. — Но зато у спортсменов появилась возможность соревноваться в квалификационных стартах, хоть и этих стартов осталось мало, но такая возможность появилась. Если бы такого решения не было, то восстановление членства ПКР перед играми уже бы никак не позволило нашей команде принять участие в Играх. Спортсмены не успели бы выполнить минимальные квалификационные требования».

«У нас достаточно сильная команда. И если спортсмены смогут в установленный срок справиться с давлением, которое было в течение всего этого года, то наша сборная может быть довольно представительной», — добавил Терентьев.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.