Паралимпийцам России вручили нейтральный флаг. Пока временно
Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). И это решение можно считать закономерным.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Итак, неизбежное случилось. Идя на исполком с 50 выполненными критериями «дорожной карты» из 67, могли ли мы рассчитывать на восстановление? В ситуации, когда международное сообщество рассматривает нас под микроскопом, целых 17 пробелов — это приговор. Особенно если учесть, что среди невыполненных оказались все самые принципиальные критерии: например, полное восстановление статуса национального антидопингового агентства РУСАДА и признание доклада Макларена.
ПОД ВОПРОСОМ ТОЛЬКО КЕРЛИНГ
Тот факт, что российским паралимпийцам разрешили выступать на официальных стартах, пусть и в нейтральном статусе, — это однозначный прорыв. Квалификационные соревнования для отбора в Пхенчхан-2018 начнутся уже совсем скоро. Если бы россиян там не было, впоследствии никто бы нам на уступки не пошел, и даже снятие отстранения с ПКР в последний момент мало что бы изменило.
А так, наши получили возможность соревноваться и бороться за лицензии практически во всех видах спорта. Это горные лыжи, биатлон, лыжные гонки и сноуборд. До олимпийской квалификации будут допущены атлеты, удовлетворяющие определенным критериям. Так, у каждого из них должно быть не меньше двух сданных
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Теперь получается, что керлинг мы можем потерять. Если нейтральный статус не будет снят, выступать на Играх смогут только отдельные спортсмены, но не сборные. В командных видах спорта выступления без страны и флага исключены.
«ГОРЯЧИЙ» ОКТЯБРЬ
Впрочем, даже керлерам рано расстраиваться. МПК подчеркивает, что мера с нейтральным статусом — временная. После заседания Совета учредителей ВАДА, которое пройдет в ноябре в Сеуле, она может быть пересмотрена или отменена.
— Мы не хотели получить ситуацию, когда ПКР соответствует критериям восстановления, а российские спортсмены не имеют шанса квалифицироваться на Игры в Пхенчхане, — заявил президент ПКР Филип Крэйвен. — Поэтому мы приняли промежуточное решение, к которому вернемся на следующей встрече с Рабочей группой в ноябре.
Решение Крэйвена, конечно, продиктовано не заботой о российских паралимпийцах. Многолетний глава МПК проводит на посту президента последние часы. Уже через два дня его сменит
Тут многое будет зависеть от личности нового президента МПК и его взглядов. А также — от решения комиссий Международного олимпийского комитета по нашей сборной. МПК с МОК, как известно, не сильно дружат и далеко не всегда координируют свои решения. Но если российские олимпийцы в Пхенчхан не поедут или поедут без флага, сложно себе представить, чтобы паралимпийцев ждала
Очевидно, поэтому и ВАДА, и МПК перенесли свои решения на ноябрь. Ждем «горячего» октября от МОК. Все последующие события будут его следствием.
Наталья МАРЬЯНЧИК.
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