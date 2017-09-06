Паралимпийцам России вручили нейтральный флаг. Пока временно

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Итак, неизбежное случилось. Идя на исполком с 50 выполненными критериями «дорожной карты» из 67, могли ли мы рассчитывать на восстановление? В ситуации, когда международное сообщество рассматривает нас под микроскопом, целых 17 пробелов — это приговор. Особенно если учесть, что среди невыполненных оказались все самые принципиальные критерии: например, полное восстановление статуса национального антидопингового агентства РУСАДА и признание доклада Макларена.

ПОД ВОПРОСОМ ТОЛЬКО КЕРЛИНГ

Тот факт, что российским паралимпийцам разрешили выступать на официальных стартах, пусть и в нейтральном статусе, — это однозначный прорыв. Квалификационные соревнования для отбора в Пхенчхан-2018 начнутся уже совсем скоро. Если бы россиян там не было, впоследствии никто бы нам на уступки не пошел, и даже снятие отстранения с ПКР в последний момент мало что бы изменило.

А так, наши получили возможность соревноваться и бороться за лицензии практически во всех видах спорта. Это горные лыжи, биатлон, лыжные гонки и сноуборд. До олимпийской квалификации будут допущены атлеты, удовлетворяющие определенным критериям. Так, у каждого из них должно быть не меньше двух сданных допинг-проб за последние полгода и «чистая» в допинговом отношении биография. Критерии, в общем-то, стандартные, и идентичны тем, что уже применяются в легкой атлетике. Если МПК не проявит излишней жесткости, все лидеры нашей команды должны пройти. Сложнее будет тем, кто не входил в пул тестирования — им может не хватить сданных допинг-проб. Это значит, что шанс выступить на Играх-2018 получат не все наши паралимпийцы, но значительная их часть.

В следж-хоккее наша команда уже не прошла по критериям отбора. О керлинге официальный сайт МПК не упоминает, хотя ситуация там интересная. Наша команда во главе со скипом Андреем Смирновым является серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в Сочи. На чемпионате мира-2017, который прошел в марте как раз в Южной Корее, сборная также взяла серебро, третий раз подряд дойдя до финала мирового форума. Там наши керлеры выступали под флагом с разрешения международной федерации.

Теперь получается, что керлинг мы можем потерять. Если нейтральный статус не будет снят, выступать на Играх смогут только отдельные спортсмены, но не сборные. В командных видах спорта выступления без страны и флага исключены.

«ГОРЯЧИЙ» ОКТЯБРЬ

Впрочем, даже керлерам рано расстраиваться. МПК подчеркивает, что мера с нейтральным статусом — временная. После заседания Совета учредителей ВАДА, которое пройдет в ноябре в Сеуле, она может быть пересмотрена или отменена.

— Мы не хотели получить ситуацию, когда ПКР соответствует критериям восстановления, а российские спортсмены не имеют шанса квалифицироваться на Игры в Пхенчхане, — заявил президент ПКР Филип Крэйвен. — Поэтому мы приняли промежуточное решение, к которому вернемся на следующей встрече с Рабочей группой в ноябре.

Решение Крэйвена, конечно, продиктовано не заботой о российских паралимпийцах. Многолетний глава МПК проводит на посту президента последние часы. Уже через два дня его сменит кто-то из претендентов — представитель Канады, Бразилии, Дании или Китая. Крэйвен, очевидно, решил передоверить важное решение по россиянам своему последователю. А потому придумал промежуточную меру, которая в ноябре с одинаковым успехом может превратиться как в полный допуск, так и в тотальный бан. А может и остаться на «постоянку» — тогда сборная России отправится в Пхенчхан в достаточном составе, но без флага.

Тут многое будет зависеть от личности нового президента МПК и его взглядов. А также — от решения комиссий Международного олимпийского комитета по нашей сборной. МПК с МОК, как известно, не сильно дружат и далеко не всегда координируют свои решения. Но если российские олимпийцы в Пхенчхан не поедут или поедут без флага, сложно себе представить, чтобы паралимпийцев ждала какая-то иная участь.

Очевидно, поэтому и ВАДА, и МПК перенесли свои решения на ноябрь. Ждем «горячего» октября от МОК. Все последующие события будут его следствием.

Наталья МАРЬЯНЧИК.