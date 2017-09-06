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https://sport.mail.ru/news/olympics/30919748/
6 сентября 2017, 18:20 | Олимпизм | ТАСС

Дегтярев: Продление санкций в отношении ПКР не имеет отношения к спорту

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) является чисто политическим и далеким от защиты спортивных ценностей. Своим мнением с ТАСС поделился глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев.

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В среду на конгрессе Международного паралимпийского комитета было озвучено решение исполкома организации продлить отстранение Паралимпийского комитета России, что ставит под вопрос участие россиян в Паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане. МПК позволил россиянам принять участие в квалификационных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, однако пока неясно, смогут ли они принять участие в Играх, если к их началу отстранение ПКР останется в силе.

«Я испытываю после последнего решения МПК сожаление, негодование и боль, — признался Дегтярев. — Паралимпийский комитет России выполнил 90 с лишним процентов пунктов дорожной карты. Я видел своими глазами переписку с Международным паралимпийским комитетом, делегация нашего комитета летала в штаб-квартиру МПК. Принимается такое, на мой взгляд, не имеющее отношения к спорту политически мотивированное решение по фактически недопуску нашей паралимпийской сборной на Игры в Пхенчхан».

«Россия добросовестно провела работу над ошибками, перестроила антидопинговую систему, полностью изменила отношение молодых спортсменов к этому злу и может сегодня быть эталоном в борьбе с допингом. Мы поправили даже уголовный кодекс, но при этом паралимпийцев не пускают — это беспредел», — заключил собеседник агентства.
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