Фетисов назвал трагедией неучастие российских следж-хоккеистов в Паралимпиаде-2018

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В среду МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом российские спортсмены смогут выступить в квалификации к Играм-2018 под нейтральным флагом. Что касается сборной России по следж- хоккею, то команда не успела принять участие в отборочных соревнованиях, вследствие чего не сможет выступить в Пхенчхане.

«Очень обидно за спортсменов и тренеров [которые не выступят на Играх], это трагедия [для следж-хоккея], — сказал Фетисов. — Что касается выступления под нейтральным флагом, то здесь нужно думать, все-таки спортсмены должны представлять страну на таких соревнованиях. С другой стороны, у них может больше и не быть такой возможности [выступить на Паралимпиаде]».