Фетисов назвал трагедией неучастие российских следж-хоккеистов в Паралимпиаде-2018
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Неучастие сборной России по
следж-хоккею в Паралимпийских играх 2018 года является трагедией. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
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В среду МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом российские спортсмены смогут выступить в квалификации к Играм-2018 под нейтральным флагом. Что касается сборной России по следж- хоккею, то команда не успела принять участие в отборочных соревнованиях, вследствие чего не сможет выступить в Пхенчхане.
«Очень обидно за спортсменов и тренеров [которые не выступят на Играх], это трагедия [для следж-хоккея], — сказал Фетисов. — Что касается выступления под нейтральным флагом, то здесь нужно думать,
Сборная России по
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