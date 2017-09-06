Защищать Родину: российские паралимпийцы получили допуск как нейтральные спортсмены
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт, Олег Богатов. Руководство Международного паралимпийского комитета (IPC) на заседании исполкома IPC в Абу-Даби приняло решение об отказе Паралимпийскому комитету России (ПКР) в восстановлении членства в организации, в то же время отечественным спортсменам разрешено выступать на квалификационных стартах к зимним Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) в нейтральном статусе.
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IPC в августе 2016 года принял решение о временном лишении ПКР членства в организации и об отстранении российских атлетов от участия в летней Паралимпиаде-2016 в
«Международный паралимпийский комитет по итогам исполкома в
Решение об отказе ПКР было принято на заседании исполкома IPC в
Россия была готова к решению IPC
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил агентству «Р-Спорт», что российская сторона была готова к такому решению. «Мы рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы в том числе и к такому сценарию. В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию», — сказал Колобков.
Глава ПКР Лукин ранее также допустил вероятность такого вердикта, заявив в понедельник на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК), проходившем в МИА «Россия сегодня»: «Оно (решение IPC) может быть как положительным, частично положительным, так и отрицательным, что отнюдь не исключено, с продолжением обсуждения вопроса».
Как отмечается в релизе на сайте IPC, для восстановления членства российской стороне необходимо выполнить два критерия — это восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и предоставление официального ответа на доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в котором «конкретно и адекватно рассматриваются выводы комиссии».
«Пять из семи критериев, которые осталось выполнить (для восстановления членства ПКР в IPC), мы уверены, могут быть выполнены в ближайшее время, если не будет непредвиденных обстоятельств. Еще два — восстановление в правах РУСАДА и признание и принятие доклада Макларена — тесно связаны, и мы будем ждать решение WADA в ноябре», — сказал Крэйвен.
Российская сторона должна либо признать доклад Макларена, либо его опровергнуть.
По мнению глава рабочей группы IPC Энди Паркинсона, российская сторона должна верно отреагировать на доклад Макларена, признав его выводы либо их основательно опровергнув.
«Российской стороне необходимо должным образом отреагировать на выводы в докладе Макларена: либо признать результаты расследования и решать проблемы, либо обстоятельно опровергнуть выводы доклада», — сказал Паркинсон, слова которого приводятся в релизе IPC.
«Это фундаментальное требование, так как до тех пор, пока проблемы, которые привели к отстранению ПКР, не будут осознаны и решены, их нельзя будет избежать в будущем. Рабочая группа отмечает, что до настоящего времени не было ни осознания и принятия, ни
Отбор к Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе
Исполком IPC в то же время принял решение, что российским спортсменам разрешено принимать участие в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм в нейтральном статусе в четырех видах спорта — в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.
«Российские атлеты могут выступать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в качестве нейтральных спортсменов. Затем если ПКР выполнит все критерии и будет восстановлен, всем квалифицировавшимся атлетам будет разрешено выступить на Паралимпиаде. На мой взгляд, это самый лучший стимул для ПКР, чтобы выполнить все оставшиеся критерии по восстановлению», — сказал Крэйвен, слова которого приводятся в
«Мы не хотим, чтобы российские спортсмены попали в ситуацию, когда останется недостаточно квалификационных соревнований, чтобы отобраться на Паралимпиаду-2018, пока ПКР находится на пути выполнения оставшихся критериев по восстановлению. Поэтому мы приняли временные ограничительные меры для решения этой проблемы, по крайней мере до следующей встречи рабочей группы IPC в ноябре», — продолжил Крэйвен.
Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова подчеркнула, российские паралимпийцы подчинятся решению руководства по выступлению в нейтральном статусе, все являются заложниками ситуации.
«Сложный вопрос, и нелегко принимать решение. Честно говоря, никогда не хотелось бы быть в стороне от своей страны. Получается, что это единственный шанс пройти квалификационный отбор. Понятно, что это спорт, что это жизнь, что это все. Если нам скажут выступать, мы будем, если скажут, что нет — не будем выступать под нейтральным флагом. И спортсменов понимаешь, и тренеров понимаешь, мы все — заложники этой ситуации. Я думала, что нас обойдет эта чаша. Выступать под нейтральным флагом, представляя непонятно кого. Так получается?» — сказала Громова по телефону.
«Это непростое решение, и оно должно приниматься на другом уровне, — добавила тренер. — Если нам скажут, что надо — мы будем выступать. Если бы мы не были патриотами своей страны, то уже давно разъехались бы выступать по другим странам — за Азербайджан, Белоруссию, Украину, Канаду, куда угодно — в поисках лучших мест… Но мы же этого не сделали. Есть такая позиция — Родину защищать».
Надо использовать шанс
Шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков уверен, что предоставленный шанс надо реализовать. «Мы должны использовать этот шанс и квалифицироваться под нейтральным флагом. В стране нас знают, в стране нас любят, ситуацию все понимают. Шанс отобраться есть, и надо его использовать», — сказал Петушков по телефону «Р-Спорт».
Громова отметила, что российские спортсмены смогут в кратчайший срок пройти отбор на Паралимпиаду. «У нас официальные квалификационные старты к Паралимпийским играм — Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону — должен начаться 10 декабря в Канаде. Я думаю, что если наши сильнейшие спортсмены успешно выступят на первых двух этапах Кубка мира, то этого будет достаточно для того, чтобы завоевать право на участие в Паралимпийских играх», — сказала старший тренер команды.
Свищев надеется на участие керлингистов в Паралимпиаде-2018
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил «Р-Спорт», что российские паракерлингисты уже прошли отбор на Паралимпийские игры-2018 и имеют положительные шансы на выступление в Пхенчхане, решение должна принять Всемирная федерация керлинга.
«Де-факто российские керлингисты отобрались на Паралимпиаду, — сказал по телефону Свищев. — Наша команда — серебряный призер чемпионата мира, поэтому в плане отбора у нас нет вопросов. Но решение по участию нашей команды примет Международная федерация керлинга, которая брала паузу в решении до заседания в
ПКР поблагодарил рабочую группу IPC за проделанную совместную работу
После того, как Международный паралимпийский комитет обнародовал свое решение, ПКР опубликовал
«ПКР расценивает решение, принятое исполкомом IPC, как важный первый шаг на пути полномасштабного восстановления членства ПКР в IPC. Главной целью для ПКР является обеспечение полномасштабного и полноправного участия российских паралимпийцев, не замешенных в
«Мы благодарны рабочей группе IPC за проделанную совместную работу и высокую оценку нашего вклада в эту работу. Мы делаем и будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы разрешить еще оставшиеся проблемы в духе взаимопонимания и взаимодействия с тем, чтобы спортсмены нашей страны были достойно представлены на Паралимпийских зимних играх 2018 года», — отмечает
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