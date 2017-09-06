Китай заинтересован в подписании меморандума о сотрудничестве с ОКР
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Заместитель гендиректора олимпийского комитета Китая Тиан Чжихун заявил, что китайская сторона заинтересована в подписании меморандума о сотрудничестве с Олимпийским комитетом России (ОКР) в целях укрепления и дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщается на официальном сайте ОКР.
Отмечается, что делегация главного государственного управления по физической культуре и спорту и олимпийского комитета Китая совершила во вторник визит в Москву и провела ряд рабочих встреч с представителями ОКР. Первый
Также сообщается, что заместитель гендиректора НОК Китая отметил успехи России в вопросах борьбы с допингом в спорте и выразил надежду на скорейшую нормализацию отношений с международными организациями по данной проблеме.
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