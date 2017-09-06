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https://sport.mail.ru/news/olympics/30917941/
6 сентября 2017, 16:03 | Олимпизм | Р-Спорт

Китай заинтересован в подписании меморандума о сотрудничестве с ОКР

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Заместитель гендиректора олимпийского комитета Китая Тиан Чжихун заявил, что китайская сторона заинтересована в подписании меморандума о сотрудничестве с Олимпийским комитетом России (ОКР) в целях укрепления и дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщается на официальном сайте ОКР.

Отмечается, что делегация главного государственного управления по физической культуре и спорту и олимпийского комитета Китая совершила во вторник визит в Москву и провела ряд рабочих встреч с представителями ОКР. Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков проинформировал зарубежных коллег о предпринимаемых российской стороной мерах по урегулированию сложившейся ситуации по результатам антидопингового разбирательства. Также он предложил расширить двустороннее сотрудничество между олимпийскими комитетами двух стран путем подписания нового соглашения, которое будет предусматривать такие направления, как организация совместных тренировочных мероприятий, повышение квалификации кадров и «спортивные обмены».

Также сообщается, что заместитель гендиректора НОК Китая отметил успехи России в вопросах борьбы с допингом в спорте и выразил надежду на скорейшую нормализацию отношений с международными организациями по данной проблеме.
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