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6 сентября 2017, 16:02 | Олимпизм | Р-Спорт

Колобков: РФ была готова к негативному решению IPC, Минспорт и ПКР выработают позицию

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев. Российская сторона была готова к отрицательному решению Международного паралимпийского комитета (IPC) по вопросу восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и к такому сценарию, министерство спорта РФ и ПКР выработают общую позицию, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.

<em>ВЛАДИВОСТОК 6 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>.</em> Российская сторона была готова к отрицательному решению Международного паралимпийского комитета (IPC) по вопросу восстановления членства Паралимпийского комитета России (<span class=error>ПКР</span>) в организации и к такому сценарию министерство спорта РФ и <span class=error>ПКР</span> выработают общую позицию заявил агентству Р-Спорт министр спорта РФ Павел Колобков. Увеличить
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IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. В среду было объявлено, что IPC по итогам заседания исполкома организации в Абу-Даби принял решение оставить в силе отстранение ПКР.

«Мы рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы в том числе и к такому сценарию. В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию», — сказал Колобков.
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