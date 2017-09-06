Колобков: РФ была готова к негативному решению IPC, Минспорт и ПКР выработают позицию
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Российская сторона была готова к отрицательному решению Международного паралимпийского комитета (IPC) по вопросу восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и к такому сценарию, министерство спорта РФ и ПКР выработают общую позицию, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.
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IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. В среду было объявлено, что IPC по итогам заседания исполкома организации в
«Мы рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы в том числе и к такому сценарию. В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию», — сказал Колобков.
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