Колобков: РФ была готова к негативному решению IPC, Минспорт и ПКР выработают позицию

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IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. В среду было объявлено, что IPC по итогам заседания исполкома организации в Абу-Даби принял решение оставить в силе отстранение ПКР.

«Мы рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы в том числе и к такому сценарию. В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию», — сказал Колобков.