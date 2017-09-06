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6 сентября 2017, 15:54 | Олимпизм | ТАСС

Паралимпийцам РФ разрешено выступать в нейтральном статусе в квалификации к Играм-2018

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские спортсмены получили право выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен.

Российские спортсмены получили право выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен. Увеличить
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«Российским спортсменам разрешено выступать как нейтральным спортсменам в квалификационных соревнованиях, — сказал он. — Российские пара-хоккеисты не выступят на Играх, они пропустили шанс отобраться. При этом в таких видах, как горные лыжи, биатлон, лыжные гонки и сноуборд они еще могут получить лицензии».
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