Паралимпийцам РФ разрешено выступать в нейтральном статусе в квалификации к Играм-2018
АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские спортсмены получили право выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен.
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«Российским спортсменам разрешено выступать как нейтральным спортсменам в квалификационных соревнованиях, — сказал он. — Российские
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