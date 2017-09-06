Паралимпийцам РФ разрешено выступать в нейтральном статусе в квалификации к Играм-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Российским спортсменам разрешено выступать как нейтральным спортсменам в квалификационных соревнованиях, — сказал он. — Российские пара-хоккеисты не выступят на Играх, они пропустили шанс отобраться. При этом в таких видах, как горные лыжи, биатлон, лыжные гонки и сноуборд они еще могут получить лицензии».