МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), что ставит под сомнение участие российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент МПК Филип Крэйвен.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В прошлое воскресенье МПК получил обновленную информацию от главы рабочей группы о прогрессе выполнения критериев, — сказал Крэйвен. — Это уже третье обновление. Рабочая группа отметила, что была впечатлена великолепным прогрессом, сделанным в направлении восстановления антидопинговой системы».
Решение отказать ПКР в восстановлении членства исполком МПК принял на заседании, которое прошло в столице ОАЭ с 3 по 4 сентября. При вынесении вердикта члены исполкома МПК опирались на представленные ПКР 29 августа документы и материалы по выполнению критериев восстановления членства в организации.
Продление отстранения ПКР автоматически сокращает численный состав российской сборной на предстоящих Паралимпийских играх. Под вопрос поставлено само участие национальной команды в Играх в Пхенчхане, которые пройдут в марте следующего года, поскольку отстранение ПКР не позволяет спортсменам участвовать в международных соревнованиях и бороться за лицензии на турнир в Пхенчхане.
Членство ПКР было приостановлено 17 августа 2016 года на основе промежуточных выводов независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, которые были представлены месяцем ранее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter