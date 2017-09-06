МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России

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«В прошлое воскресенье МПК получил обновленную информацию от главы рабочей группы о прогрессе выполнения критериев, — сказал Крэйвен. — Это уже третье обновление. Рабочая группа отметила, что была впечатлена великолепным прогрессом, сделанным в направлении восстановления антидопинговой системы».

Цитата Филип Крэйвен Восстановление Российского антидопингового агентства и признание выводов Ричарда Макларена - вот два критерия, которые надо еще выполнить. В результате рекомендации рабочей группы было принято решение продлить отстранение ПКР

Решение отказать ПКР в восстановлении членства исполком МПК принял на заседании, которое прошло в столице ОАЭ с 3 по 4 сентября. При вынесении вердикта члены исполкома МПК опирались на представленные ПКР 29 августа документы и материалы по выполнению критериев восстановления членства в организации.

Продление отстранения ПКР автоматически сокращает численный состав российской сборной на предстоящих Паралимпийских играх. Под вопрос поставлено само участие национальной команды в Играх в Пхенчхане, которые пройдут в марте следующего года, поскольку отстранение ПКР не позволяет спортсменам участвовать в международных соревнованиях и бороться за лицензии на турнир в Пхенчхане.

Членство ПКР было приостановлено 17 августа 2016 года на основе промежуточных выводов независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, которые были представлены месяцем ранее.