«Мы словно побывали на мини-Олимпиаде»: российские спортсмены об Универсиаде
Взгляд российских спортсменов на фестиваль студенческого спорта — в материале ТАСС.
В ТАСС состоится
Дмитрий Щербинин, капитан волейбольной команды, участник трех Универсиад (два золота и серебро):
— Я прекрасно знаком с Универсиадой. Сейчас, когда меня позвали принять участие, я сначала попросил время на размышление, однако уже через час перезвонил тренеру Константину Анатольевичу Сиденко — принял решение ехать. Мне этот турнир безумно нравится, да и по возрасту это последняя возможность принять в нем участие.
Нравится царящая на Универсиаде атмосфера — дружелюбная, все друг друга уважают, никаких стычек. Вечером в Студенческой деревне Универсиады всегда праздник — одни участники команд танцуют, другие развлекаются, все очень позитивно.
С Универсиадой связан один из самых запоминающихся моментов в карьере. Случился он во время моей первой поездки на студенческие Игры, которые проходили в 2009 году в Сербии. Для нас это был великий турнир, поскольку все мы в команде тогда были молодыми ребятами. Так вот, в четвертьфинальном матче с канадцами мы проигрывали по сетам 0:2 и думали, что проиграем, но главный тренер, который всю игру был абсолютно спокоен, сказал нам: «Парни, игра только начинается». Запомнилось, что он даже ни на секунду не сомневался в том, что мы можем победить. Это нас так вдохновило, что мы побороли канадцев и дальше на пути к золоту победили всех.
Сейчас на Универсиаде была похожая ситуация: в четвертьфинале мы встретились с аргентинцами и вновь уступали 0:2, у меня даже возникло чувство дежавю. В этой ситуации моей задачей как капитана было подбодрить всех и достучаться до ребят, что проигрывать нельзя, иначе потом будет стыдно смотреть людям в глаза.
В итоге все завершилось классно. Да, в финале этой Универсиады немного не получилось, понятно, что сейчас будет обсуждение в стиле «как так, сборная России проиграла Универсиаду, что за люди поехали?» Но я сказал парням: «Побеждают все, и проигрывают все». Ругани и недовольства быть не должно. Спасибо нашему тренеру, он меня в этом поддержал. Считаю, что у Константина Анатольевича большое тренерское будущее, желаю ему успехов.
Юлия Бравникова, член команды по художественной гимнастике, участница Универсиады (четыре золота, включая многоборье):
— Универсиада — это очень интересное соревнование, которого до этого в моей жизни не было. Надеюсь, что она будет у меня не единственной, поскольку очень интересно находиться в атмосфере, когда все спортсмены и все виды спорта представлены на одной территории, переживают и болеют друг за друга. Когда ты ощущаешь такую поддержку, когда за тебя болеет вся страна, выступать гораздо легче.
На наших обычных соревнованиях, таких как
Маргарита Черномырдина, капитан футбольной команды, участница двух Универсиад (серебро и бронза):
— Универсиада — это праздник. Для меня это уже вторые студенческие Игры, и сейчас они были более значимыми. Первые получились более эмоциональными, сейчас же я уже обладала определенным опытом, поддерживала молодых девчонок. Эти соревнования позволяют тебе отвлечься от рутинной работы, побуждают на дальнейшее развитие карьеры.
Во время первого матча на турнире наши соперницы — южноафриканки — начали исполнять
Подготовил Артем Кузнецов.
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